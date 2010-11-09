Попов запевняє, що цієї зими Київ прибиратимуть від снігу оперативно

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ запевняє, що на початок зими в Києві буде усе готове до того, щоб прибирати сніг у дуже стислі терміни і оперативно реагувати на погодні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про цьому О. ПОПОВ сказав сьогодні журналістам після демонстрації зразків нової техніки корпорації "Київавтодор", придбаної у рамках підготовки столиці до зими 2010-2011 років.

У той же час, на питання, чи може він гарантувати, що торішні зимові проблеми не повторяться цієї зими, О. ПОПОВ відповів, що вони точно не повторяться, "тому що минулого року, я вважаю, були суб`єктивні, ну і об`єктивні помилки. Тому що погодні умови були дуже складні. Буває, коли погода диктує свої умови… Усе буде готове для того, щоб прибрати сніг у дуже стислі терміни. Я думаю, що може бути так, що будуть якісь невеликі проблемні питання, але те, що ми в принципі готові системно до цієї роботи, це однозначно. Я сьогодні це стверджую". За словами першого заступника голови КМДА, реалізований цілий комплекс заходів щодо підготовки до зими. Передусім, у столиці буде змінена система організації роботи з ліквідації наслідків негоди: "Ми плануємо, щоб жоден квадратний метр території в Києві не був без господаря, а був закріплений за тими або іншими комунальними підприємствами чи іншими підприємствами, які відповідатимуть за те, щоб своєчасно прибирати або здійснювати благоустрій".

О. ПОПОВ зазначив, що другим важливим питанням є посилення відповідальності : "Ми чітко розумітимемо, хто за що відповідає і яка за це буде відповідальність. Ми дуже жорстко ставитимемося до своєчасної реакції на погодні умови".

І третім вирішеним питанням є виділені з бюджету понад 40 млн. грн. на придбання нової техніки, яку використовують для прибирання снігу і боротьби з ожеледицею. Уся ця техніка, підкреслив О. ПОПОВ, уже пройшла випробування або в Україні, або в інших країнах. Це, за його даними, понад 100 одиниць техніки, серед якої будуть також спецмашини для автоматизації роботи двірників. "Новим буде також те, що частина робіт, яку виконуватимуть двірники, буде механізована. Ми придбали невелику кількість техніки, за допомогою якої двірник йтиме і легко прибирати сніг", - сказав він.

О. ПОПОВ також повідомив, що після 20 листопада у Київ надійде спецтехніка з Софії: "Це буде 30-40 одиниць сучасної снігоприбиральної техніки. Ми зараз проводимо завершальний етап переговорів про надання технічної допомоги щодо того, щоб 40 одиниць техніки прийшли в Київ і відпрацювали тут сезон. Якщо нам сподобається рівень цієї техніки, ми зможемо говорити про те, щоб придбати у майбутньому і використовувати в умовах Києва", - сказав він.

Також О. ПОПОВ повідомив, що запропонував передбачити для жеків певний преміальний фонд "для того, щоб двірників, які активно працюватимуть, стимулювати, у тому числі і матеріально - виплачувати їм нагороду. Безумовно, працювати влітку і взимку - це різні умови".

За словами О. ПОПОВА, столиця також планує в наступному бюджетному році придбати хоч би одну снігоплавильну машину, щоб випробувати, як вона працюватиме.