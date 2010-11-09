Анонс на 10 листопада

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.



* Прес-конференція на тему: «Якою буде транспортна інфраструктура Києва у найближчі роки і як вирішиться питання велосипедних доріжок?». В роботі візьме участь начальник Головного управління транспорту та зв'язку КМДА Євген Водовозов.



* У рамках українсько-голландського бізнес форуму на виставці "Енергоефективність 2010" відбудеться брифінг на тему: "Енергозбереження та енергоефективність: голландський досвід". Організатор - Нідерландсько-Українська Стабільна Енергетична Платформа (НУСЕП) за підтримки Міністерства економіки Королівства Нідерландів. Учасники: Рохір Ван Торен, другий секретар посольства Королівства Нідерландів в Україні; Ігор Савелкулс, голова НУСЕП в Нідерландах; Ілля Стариков, директор Next Step Oekraїne, представник НУСЕП в Україні.



* Прес-конференція на тему: «ТОП-10 екологічних катастроф та підприємств-забруднювачів в Україні - підсумки незалежної громадської оцінки за 2010 рік». Учасники: Світлана Берзіна, президент ВГО «Жива планета»; Олександр Бондар, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України.



* Прес-конференція заст.голови Держмитслужби України Сергія Сьомки, під час якої відбудеться обговорення заходів, розроблених з метою виконання завдань, поставлених Президентом України щодо подальшого розвитку митної справи, реформування діяльності митної служби, удосконалення та спрощення митних процедур, сприяння зовнішньоекономічній діяльності, а також впровадження в роботу митних органів принципу «Обличчям до людей».



* Прес-конференція на тему: «Вплив комп'ютерного піратства на економіку України». Питання: Який реальний рівень комп'ютерного піратства в Україні; Як впливає піратство на економіку країни за даними дослідження Business Software Alliance в Україну; Хто заробить і хто втратить у України від зниження рівня піратства і т.п. Учасники: Дмитро Шимків, ген.директор Microsoft України; Юрій Омельченко, керівник департаменту захисту прав інтелектуальної власності Microsoft України; Владислав Шаповал, Асоціація виробників програмного забезпечення Business Software Alliance (BSA); Алекс Раян, дипломат економічного відділу Посольства США в Україні; Юрій Гандзюк, директор компанії Atlantic Records, голова правління Всеукраїнського агентства авторських прав.



* У Держкомпідприємництві відбудеться загальноукраїнська нарада з питань фінансового оздоровлення та банкрутства підприємств. Учасники: голова Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва Михайло Бродський, президент ВГО «Спілка кризис-менеджерів України» Павло Михайліді, арбітражні керівники та представники органів влади. Учасники наради, зокрема, обговорять проект закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який планується ухвалити в новій редакції до кінця 2010 року.



* Круглий стіл на тему: "Яким має бути незалежний регулятор ринку газу в Україні". Серед учасників круглого столу - представники компаній Shell Ukraine, Chevron, Gaz de France, Ruhrgas, Vanco, аналітичних центрів Q-клуб, "Діксі Груп", "Номос", журналісти провідних ЗМІ. Очікуються виступи: Сергія Титенко (голова НКРЕ), Алли Єременко (газета "Дзеркало тижня"), Олександра Тодійчука (Київський Міжнародний Енергетичний Клуб "Q-club"), Олени Павленко ("DiXi Group"), а також представників "Ruhrgas" і "Gaz de Franc".



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