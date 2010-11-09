Курс НБУ на 10 листопада

Офіційний курс НБУ на 10.11.10 100 USD - 791.0700 (9 листопада - 791.6700) 100 EUR - 1103.1471 (9 листопада - 1101.7671) 10 RUR - 2.5633 (9 листопада - 2.5701) Облікові курси банківських металів на 10.11.10. за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-112035.29 (9 листопада-110042.13) 961 XAG 10 Срібло-2258.50 (9 листопада-2115.34) 962 XPT 10 Платина-140810.46 (9 лист.-138858.92) 964 XPD 10 Паладій-57036.15 (9 листопада-54308.56)

Офіційний курс НБУ на 10.11.10

100 USD - 791.0700 (9 листопада - 791.6700)

100 EUR - 1103.1471 (9 листопада - 1101.7671)

10 RUR - 2.5633 (9 листопада - 2.5701)

Облікові курси банківських металів на 10.11.10. за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото-112035.29 (9 листопада-110042.13)

961 XAG 10 Срібло-2258.50 (9 листопада-2115.34)

962 XPT 10 Платина-140810.46 (9 лист.-138858.92)

964 XPD 10 Паладій-57036.15 (9 листопада-54308.56)

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