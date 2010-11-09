Головне на 9 листопада

Основні події сьогоднішнього дня



Фінанси



Місія Міжнародного валютного фонду, що знаходиться в Києві в рамках першого перегляду програми stand-by, 8 листопада провела зустріч з представниками Федерації профспілок України, Конфедерації незалежних профспілок і Всеукраїнського об`єднання солідарності трудящих.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

"Ми провели конструктивний обмін думками з представниками профспілок. Ми погодилися на важливість створення умов для стабільного економічного зростання і створення робочих місць з метою поліпшення життя українського народу. Ми детально обговорили необхідність вжиття заходів для забезпечення довгострокової стабільності пенсійної системи через параметричні реформи і зусилля з боротьби з неформальною економікою», - сказав глава місії в Україні Танос АРВАНІТІС за підсумками засідання.

За його словами, також під час обговорення сторони домовилися про важливість посилення бюджетної політики, що також захищає найуразливіші верстви населення.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА знаходиться в Україні для проведення дискусії щодо першого кредиту stand-by, схваленого в липні цього року.

Нагадаємо, виділення було схвалене Фондом 29 липня 2010 року для 10 млрд. SDR (близько 15,8 млрд. дол.) на підтримку програми влади з економічної перебудови і реформ.

Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти передбачається залучити під ставку 3,5% річних.

Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.

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Макропоказники економічного розвитку України на 2011 рік переглянуть після прийняття Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу.

"Макропоказники, які були прийняті чотири місяці тому, будуть переглянуті. Але зараз їх немає сенсу перезатвердувати, тому що ми чекаємо прийняття Податкового кодексу, який визначить прибуткову частину бюджету. І тоді одночасно ми і переглянемо макроекономічні показники, які, як зараз вже зрозуміло, будуть дещо іншими", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, уряд, за попередніми прогнозами Міністерства економіки за серпень, планував, що зростання ВВП у 2011 році складе 4,5%, номінальний ВВП складатиме 1 трлн. 253 млрд. грн. Інфляція у 2011 році очікувалася на рівні 10-10,8%, дефіцит бюджету держсектора (з урахуванням бездефіцитності НАК "Нафтогаз України") - 3%.

У той же час, голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО, у свою чергу, заявив, що затвердження основних принципів грошово-кредитної політики на 2011 рік стане можливим після прийняття Податкового кодексу і Державного бюджету наступного року.

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На сьогодні заборгованість з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в Україні складає близько 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Півтора-два мільярди заборгованість. Ось такий порядок цифр", - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, проект нового Податкового кодексу передбачає застосування штрафних санкцій проти податкових адміністрацій за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість. За словами віце-прем'єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, "вводиться режим автоматичного відшкодування ПДВ. На 23-й день після надання декларації вам повинні повернути ПДВ. Ні - включається штрафна санкція на податкову адміністрацію - 120% ставки Національного банку України".

Як повідомляв УНІАН, на 1 жовтня 2010 року в Україні заборгованість з відшкодування податку на додану вартість складала 3 млрд. грн.

За словами прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, уряд виконав узяті на себе зобов'язання зі скорочення заборгованості з відшкодування ПДВ з більш ніж 60 млрд. грн. до 3 млрд. грн.

Міністерство фінансів України випустило облігації внутрішньої державної позики на 16,441 млрд. грн. для погашення заборгованості з відшкодування ПДВ, яка накопичилася за 2009 рік.

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Українська Антипіратська Асоціація блокуватиме CamRip-копії за допомогою EX.ua.

Тепер співробітники спеціального відділу Української Антипіратської Асоціації (УАПА) зможуть блокувати CamRIP-копії фільмів (копії кінофільмів, зроблені глядачами в кінотеатрах) не тільки на порталі EX.ua, але й на українських файлообмінних ресурсах. Відповідну угоду сторони уклали цього тижня.

За словами заступника голови УАПА Ігоря МИХАЙЛОВА, механізм з автоматичного блокування CamRIP-копій був розроблений спільно з порталом EX.ua. Першим файлообмінним ресурсом, який приєднався до даної угоди став Upload.com.ua. З іншими аналогічними ресурсами ведуться переговори.

«Акція, запущена спільно з УАПА, – це лише перший крок запланованої на найближчий рік програми співпраці з правовласниками», – повідомив УНІАН представник EX.ua Валерій ВАВІЛОВ. За його словами, представники порталу останні 5 років ведуть переговори з правовласниками, більшість з яких найближчим часом переростуть в повномасштабну співпрацю. Інформація про ряд угод між EX.ua і правовласниками стане загальнодоступною найближчим часом.

До недавнього часу Україна за кількістю поширюваних CamRIP-копій була лідером у Європі. У зв`язку з цим Асоціацією і основними кінодистрибуторами була запропонована поправка до закону України «Про авторське право і суміжні права», що забороняє записувати кінофільми під час їх демонстрації в кінотеатрах, навіть для особистого використання.

Як повідомлялося, у середині жовтня про співпрацю з EX.ua домовився крупний видавець і дистрибутор казуальних ігор – Alawar Entertainment, який використовуватиме файлообмінну мережу, як торговий майданчик.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9650, до 12:00 ціни знизилися до 7,9575/7,9635. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9565/7,9610 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2576/0,2579, до 12:00 ціни піднялися до 0,2584/0,2586. До закриття ціни досягли рівня 0,2591/0,2592. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 30,6000 (- 0,1900).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3827/1,3829, а до 15:00 виросли до 1,3950/1,3952. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0115/11,0235, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,0435/11,0580. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли поточного максимуму 11,1010/11,1135.

ПЕК



Ціни на нафту у вівторок, 9 листопада, знижуються на очікуваннях тижневих даних Міненерго США по запасах "чорного золота" в країні, а також на фоні зростання курсу долара до корзини шести валют стран - основных торгових партнерів США.

Вартість грудневих ф`ючерсів на американську легку нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку знизилася на 0,31 долара, або на 0,36% - до 86,75 долара за барель.

Ціна грудневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш Brent зменшилася на 0,27 долара, або на 0,31% - до 88,19 долара за барель.

Згідно з прогнозом аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, на поточному тижні може стати відомо про тижневе зростання запасів нафти в США на 1,75 мільйона барелів з 368,2 мільйона барелів тижнем раніше.

Євро вже знизився до 1,3847 долара за євро проти 1,3923 долара за євро у понеділок, 8 листопада.

У цілому курс долара до корзини шести валют країн - основних торгових партнерів США зміцнився на 0,24% - до 77,22 пункту, повідомляє Bloomberg.

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У четвертому кварталі 2010 року російський газ для європейських споживачів подорожчає на 9 доларів за тисячу кубометрів – до 327 доларів.

Про це заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, пише газета "Дело".

О.Медведєв додав, що середньозважена ціна третього кварталу 2010 року для європейських споживачів склала 318 доларів за тисячу кубометрів.

За даними презентації "Газпрому", озвученими в ході телефонної конференції у понеділок, середня вартість газу для Європи в 2010 році складе 308 доларів за тисячу кубометрів.

При цьому в першому півріччі 2010 року ціни були нижчі за прогнозні.

Так, в першому кварталі 2010 року вони склали 293 доларів за тисячу кубометрів, а в другому кварталі 2010 року – 289,5 доларів за тисячу кубометрів.

О.Медведєв також відзначив, що в умовах економічної кризи і відриву спотових цін від цін довгострокових контрактів "Газпром" пішов на певну адаптацію контрактів до сьогоднішніх умов ринку.

"При цьому цінові формули наших довгострокових контрактів не змінилися і, як і раніше, базуються на нафтопродуктовому "кошику", - повідомив заступник голови правління "Газпрому".

Він також відзначив, що частину обсягів ряду покупців газовий монополіст продає з прив`язкою до спотового індексу.

"Інша справа, що наші маркетингові компанії працюють на європейському ринку і продають та купують газ на основних спотових майданчиках. І це дозволяє нам оптимізувати продажний і закупівельний портфель цих компаній", - відзначив О.Медведєв.

При цьому виручка від продажів, відображена в звіті, не враховує операції на спотовому ринку, які йдуть окремим рядком.

Як повідомлялося, 5 листопада Україна заплатила майже 1 млрд. доларів за російський газ, імпортований в жовтні.

Ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі складає близько 253 доларів за тисячу кубометрів.

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Київська міська держадміністрація звернулась до АК “Київенерго” з вимогою забезпечити задану для цього сезонного періоду температуру теплоносія, що йде на опалення та нагрів води в системі водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

За його словами, система опалення та мережа гарячого водопостачання обслуговується єдиним теплоносієм. У зв’язку з підвищенням температури повітря на вулиці, як сказав О.МАЗУРЧАК, мешканці столиці почали скаржитися, що в будинках висока температура повітря і Київенерго, реагуючи на це, знизив температуру теплоносія.

“Ми звернулися зараз до Київенерго про те, що параметри, які задано, треба витримувати...”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

За його словами, потрібно буквально кілька днів, щоб виправити ситуацію і це зв’язано з технічними моментами.

“Не можна сьогодні перейти – це треба, грубо кажучи, прикрутити задвижки в усіх будинках на опалення , в 10 тис. будинках, але залишити температурний режим на вході хоча б 70 градусів для того, щоб нагріти воду”, - пояснив О.МАЗУРЧАК.

“Ми звернулися до Київенерго з такою вимогою - або вони забезпечують гарячу воду, або треба робити за цей період перерахунок. Тому що це на сьогодні носить масовий характер”, - підсумував він.

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У Київській міськдержадміністрації розраховують, що протягом листопада питання визначення постачальника тепла і гарячої води буде вирішено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

На запитання журналістів, на якому етапі перебувають переговори з “Київенерго” з цієї проблеми, О.МАЗУРЧАК відповів: “На завершальному етапі”.

За його словами, мерія на наступний рік розробляє програму фінансування об’єктів “Київенерго”, і при цьому висувається умова про прийняття “пакетного рішення”. “Фінансування в наступному році об’єктів “Київенерго” зв’язуємо з необхідністю визначення виробника послуг”, - сказав він.

“Ми будемо змушувати “Київенерго” погодитись бути виробником послуг, поки не доб’ємося. Ми їм запропонували альтернативний варіант, що готові забрати усі мережі і ЦТП у комунальну власність. Вони не хочуть - тоді готові самі бути виробниками послуг. Впродовж цього місяця, я думаю, що домовимось”, - зауважив О.МАЗУРЧАК.

При цьому він нагадав і про ініціативу КМДА переглянути угоду з “Київенерго” про оренду комунального майна, тобто змінити її на концесію.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня ц.р. О.МАЗУРЧАК прогнозував, що КМДА та «Київенерго» планують остаточно вирішити питання щодо визначення офіційного виробника послуг з гарячого водо- і теплопостачання у Києві через тиждень. Питання в мерії хотіли закрити до початку опалювального сезону. Він наголосив на наявності лише двох можливих варіантів: або виробником стає «Київенерго», або комунальне підприємство «Київтеплокомуненерго». Він відзначив, що виробник буде виконавцем послуг «безпосередньо аж до мешканців», і безпосередньо з киянами підписуватиме угоди про надання вказаних послуг.

АПК



З початку 2010 року у лабораторіях молекулярно-генетичних досліджень, діючих на базі випробувальних центрів Держспоживстандарту України, генетично модифіковані організми (ГМО) були виявлені у 5,9% перевірених зразків.

Як повідомила УНІАН прес-служба Держспоживстандарту, усього було проведено 11,7 тис. випробувань зразків продовольчої сировини і харчових продуктів, і в 702 зразках продукції виявлений вміст ГМО.

Генетично модифіковані організми були знайдені зокрема, у хлібобулочних, кондитерських, цукристих, м'ясних і ковбасних виробах, у м'ясних напівфабрикатах, молочній продукції і так далі.

Зазначають, що минулого року відсоток вмісту ГМО у продуктах харчування був приблизно на такому ж рівні: з 4,7 тис. перевірених зразків продовольчої сировини і харчових продуктів ГМО виявлено у 254 зразках (5,4%). При цьому у 122 зразках вміст ГМО перевищував 0,9%.

Євро-2012



Майже 85% головних інвестицій в рамках підготовки Польщі до Євро-2012 реалізуються згідно з затвердженим Європейською футбольною федерацією графіком або з мінімальним запізненням.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав у понеділок у Варшаві операційний директор компанії PL2012 Войчех ФОЛЕЄВСЬКИЙ на конференції Press Euro.

В.ФОЛЕЄВСЬКИЙ відзначив, що Лондон, який прийматиме літню олімпіаду 2012 року, має аналогічний показник, незважаючи на те, що розпочав підготовку раніше й має набагато краще фінансування.

„Нам немає чого соромитися”, - сказав він.

Виступаючи на конференції, присвяченій підготовці Польщі до європейського чемпіонату, він відзначив, що країна реалізує майже 230 інвестиційних проектів, 45 з них є ключовими для організації цього заходу.

„Без них чемпіонат не відбувся би”, - сказав він.

Представник компанії, яка координує підготовку поляків до Євро-2012, запевнив, що Польща встигне реалізувати усі інфраструктурні проекти, наголосивши, що гарні стадіони, летовища та дороги - не найголовніше для проведення успішного чемпіонату.

В.ФОЛЕЄВСЬКИЙ назвав надзвичайно важливим чинником організацію доброго транспортного сполучення, забезпечення якісного обслуговування та позитивне ставлення поляків до уболівальників, які приїдуть на матчі Євро-2012 до Польщі.

„Ми усі - господарі Євро-2012. Сердечно до цього заохочую”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Польща виграли право організації Євро 2012 у квітні 2007 року.

Минулого року УЄФА затвердила організаторами матчів чотири польські та чотири українські міста.

Зв'язок

Довготривала суперечка "Укртелекому" з «Голден Телекомом» щодо умов взаємоз‘єднання завершилася укладенням договору. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укртелекому».

Згідно з наданою інформацією, умовами договору встановлений перелік послуг, які сторони надають один одному, визначені умови взаєморозрахунків, встановлені конкретні терміни виконання зобов`язань минулих періодів, застосований компромісний варіант ставок взаєморозрахунків, які відповідають діючим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку (НКРЗ).

Зокрема, для власних абонентів «Голден Телекому» передбачений транзит трафіку на мережі інших операторів через мережу "Укртелекому".

Укладення договору також дає можливість сторонам створити взаємоз‘єднання у нових точках на користь обох компаній і споживачів.

При цьому в "Укртелекомі" висловили сподівання, що «Голден Телеком» «вчасно і в повному обсязі виконає свої зобов`язання за договором, і не змушуватиме нас знову застосовувати оперативні санкції, зокрема у вигляді обмежень в обслуговуванні».

Разом з тим, як зазначили у компанії, у разі потреби, «ми готові негайно застосовувати всі передбачені чинним законодавством дії для захисту інтересів "Укртелекому".

При цьому в компанії повідомили, що весь час до укладення договору "Укртелеком" діяв «виключно у рамках чинного законодавства» (обмежуючи доступ «Голден Телекому» на свою мережу – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, за даними «Голден Телекому», в рамках домовленостей «Укртелеком» відновлює транзит міжнародного трафіку «Голден Телекому» в повному обсязі, маршрутизацію трафіку абонентів «Голден Телекому» на місцевих мережах у 21 місті України, а також транзит трафіку на міжміських мережах. Одночасно ВАТ «Укртелеком» підписало договір на взаємоз‘єднання з мережею «Голден Телекомом» на 2010 рік, яким передбачені взаєморозрахунки на прийнятних для обох компаній умовах.

Довідка УНІАН. ТОВ «Голден Телеком» і ЗАТ «Українські радіосистеми» входять до міжнародної групи VimpelCom Ltd. Компанії надають послуги мобільного і фіксованого зв`язку, передачі даних, доступу до Інтернету з використанням різних технологій, зокрема оптично-волоконних.

"Укртелеком" – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

Соцполітика



Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює підвищення розміру допомоги при народженні дитини й по догляду за дитиною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

За її словами, до Верховної Ради України вже направлено два відповідні законопроекти.

І.АКІМОВА повідомила, що перший законопроект передбачає збільшення розміру допомоги при народженні першої дитини до 25 тис. 50 грн. (на сьогоднішній день це 12 тис. 240 грн.), при народженні другої дитини - до 50 тис. 100 грн., при народженні третьої – до 100 тис. 200 грн.

Крім того, законопроектом передбачається збільшення разової виплати при народженні дитини до 8 тис. 350 грн. Також проектом закону збільшуються терміни, впродовж яких виплачується матеріальна допомога: для першої дитини – з 1 до 2 років, для другої дитини – з 2 до 4 років і третьої – з 3 до 6 років.

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Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ запевняє, що на початок зими в Києві буде усе готове до того, щоб прибирати сніг у дуже стислі терміни і оперативно реагувати на погодні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про цьому О. ПОПОВ сказав сьогодні журналістам після демонстрації зразків нової техніки корпорації "Київавтодор", придбаної у рамках підготовки столиці до зими 2010-2011 років.

У той же час, на питання, чи може він гарантувати, що торішні зимові проблеми не повторяться цієї зими, О. ПОПОВ відповів, що вони точно не повторяться, "тому що минулого року, я вважаю, були суб`єктивні, ну і об`єктивні помилки. Тому що погодні умови були дуже складні. Буває, коли погода диктує свої умови… Усе буде готове для того, щоб прибрати сніг у дуже стислі терміни. Я думаю, що може бути так, що будуть якісь невеликі проблемні питання, але те, що ми в принципі готові системно до цієї роботи, це однозначно. Я сьогодні це стверджую". За словами першого заступника голови КМДА, реалізований цілий комплекс заходів щодо підготовки до зими. Передусім, у столиці буде змінена система організації роботи з ліквідації наслідків негоди: "Ми плануємо, щоб жоден квадратний метр території в Києві не був без господаря, а був закріплений за тими або іншими комунальними підприємствами чи іншими підприємствами, які відповідатимуть за те, щоб своєчасно прибирати або здійснювати благоустрій".

О. ПОПОВ зазначив, що другим важливим питанням є посилення відповідальності : "Ми чітко розумітимемо, хто за що відповідає і яка за це буде відповідальність. Ми дуже жорстко ставитимемося до своєчасної реакції на погодні умови".

І третім вирішеним питанням є виділені з бюджету понад 40 млн. грн. на придбання нової техніки, яку використовують для прибирання снігу і боротьби з ожеледицею. Уся ця техніка, підкреслив О. ПОПОВ, уже пройшла випробування або в Україні, або в інших країнах. Це, за його даними, понад 100 одиниць техніки, серед якої будуть також спецмашини для автоматизації роботи двірників. "Новим буде також те, що частина робіт, яку виконуватимуть двірники, буде механізована. Ми придбали невелику кількість техніки, за допомогою якої двірник йтиме і легко прибирати сніг", - сказав він.

О. ПОПОВ також повідомив, що після 20 листопада у Київ надійде спецтехніка з Софії: "Це буде 30-40 одиниць сучасної снігоприбиральної техніки. Ми зараз проводимо завершальний етап переговорів про надання технічної допомоги щодо того, щоб 40 одиниць техніки прийшли в Київ і відпрацювали тут сезон. Якщо нам сподобається рівень цієї техніки, ми зможемо говорити про те, щоб придбати у майбутньому і використовувати в умовах Києва", - сказав він.

Також О. ПОПОВ повідомив, що запропонував передбачити для жеків певний преміальний фонд "для того, щоб двірників, які активно працюватимуть, стимулювати, у тому числі і матеріально - виплачувати їм нагороду. Безумовно, працювати влітку і взимку - це різні умови".

За словами О. ПОПОВА, столиця також планує в наступному бюджетному році придбати хоч би одну снігоплавильну машину, щоб випробувати, як вона працюватиме.

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Українці мають намір збільшити витрати на новорічні свята на 19% - з 2,5 тис. грн. у 2009 році до 2,970 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати дослідження компанії "Делойт" озвучив сьогодні журналістам партнер "Делойт" Григорій ПАВЛОЦЬКИЙ.

За його словами, очікують, що витрати європейців на новорічні свята знизяться в середньому на 2,5%. При цьому збільшувати витрати на свята мають намір жителі України і Росії (на 7,3%). Проте загальна сума планованих витрат на свята (280 євро) залишається меншою, порівняно з європейськими країнами: у Великобританії 750 євро, Ірландії - 1020 євро, Греції - 410 євро, Польщі - 445 євро, Росії - 385 євро.

Згідно з дослідженням, із загальної суми близько половини (1590 грн.) українці мають намір витратити на подарунки, новорічний стіл обійдеться в середньому у 955 грн., розваги - 424 грн.

При цьому витрати на подарунки виростуть на 30% порівняно з 2009 роком, на новорічний стіл - на 9%, на розваги - на 5%.Експерти компанії пов'язують плановане збільшення витрат на новорічні свята із зростанням прибутків населення (так відповіли 55% опитаних), бажанням насолоджуватися життям і не думати про кризу (42% опитаних) і появою на ринку новинок (26%), а також інфляцією.

Серед найочікуваніших подарунків на свята для українців - подорожі (53%), гроші (52%), електроніка для дому (51%). При цьому у європейських країнах перші позиції утримують подарункові сертифікати, книги, гроші, одяг і взуття.

Проте дарувати українці, як і європейці, планують косметику і парфюмерію (55%). У трійці планованих подарунків також шоколадні цукерки (46%) і ювелірні вироби/годинники (42%).

Дослідження показало, що більшість опитаних планують визначитися з подарунками за допомогою Інтернету і соціальних мереж, а зробити покупку - у магазинах.

При цьому основна маса українців планує купувати корисні і недорогі подарунки, купувати продукти і подарунки на розпродажах, а також робити колективні подарунки.

Під час дослідження планів українських і європейських споживачів щодо покупок в сезон новорічних і різдвяних свят 2010-2011 р. було опитано 20 655 представників 19 країн Західної і Східної Європи.

***Опитування проводили протягом двох останніх тижнів вересня методом інтернет-анкетування. У дослідженні від України взяли участь понад 700 осіб у віці від 18 до 65 років. 80% респондентів - жителі Харкова (23%), Києва (20%), Львова (8%), Одеси (8%), Миколаєва (7%) Дніпропетровська (6%), Донецька (4%) і Сум (4%).

(УНІАН)

