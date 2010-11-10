До кінця року розміщення в готелях Києва дорожчати не буде

Вартість розміщення у 3-5-зіркових київських готелях до кінця поточного року істотно не зміниться.

Таку думку УНІАН висловила директор Департаменту професійних послуг і інвестицій консалтингової компанії Knight Frank LLC Ukraine Ярослава ЧАПКО.

"До кінця 2010 року ціни на розміщення у київських готелях 3-5 зірок істотно не зміняться, рівень середньорічного завантаження готелів за попередніми прогнозами може скласти 60-70% ", - вважає вона.

За даними компанії, у третьому кварталі у більшості готелів класу 3-4 зірки ціни на проживання не змінилися. У готелях категорії 5 зірок зниження цін спостерігалося в межах 2-5%. Вартість проживання в готелях класу 4-5 зірок залишається завищеною по відношенню до середньоєвропейських цін.

Зокрема, вартість стандартного номера в готелях категорії 5 зірок у третьому кварталі 2010 р. була в діапазоні 377-640 дол., у готелях 4 зірки - 110-320 дол., що співмірно з показниками другого кварталу 2010 р.

Експерт також зазначила, що в умовах зниження показника завантаження готельєи вимушені конкурувати за клієнтів, залучаючи їх додатковими послугами (безкоштовний інтернет, ранній заїзд і пізній виїзд, додаткове харчування і так далі), у багатьох готелях пом'якшили політику ануляцій і штрафів.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з провідних гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогодні Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером - компанією Newmark налічує 196 офісів у 38 країнах світу і об'єднує понад 6 770 фахівців.

В Україні і Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг в усіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії і Україні послугами Knight Frank скористалися понад 500 великих російських і міжнародних компаній.