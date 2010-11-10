Анонс на 11 листопада

* Президент України Віктор Янукович планує відвідати з робочою поїздкою Івано-Франківську область. Глава держави в Калуші візьме участь у відкритті нових виробництв хлору і каустичної соди мембранним методом та виробництва полівінілхлориду суспензійного на нафтохімічному підприємстві «Карпатнафтохім». У другій половині дня В. Янукович у гірськолижному комплексі «Буковель» проведе розширену нараду з питань розвитку туризму Карпатського регіону за участі керівників шести областей. * Прес-конференція компанії McAfee і компанії «Бакотек», офіційного дистриб`ютора McAfee в Україні, присвячена об`єднанню Intel & McAfee, а також перспективам розвитку в Україні. Учасники: Євген Бадах, директор «Бакотек»; Олег Ляшенко, менеджер з розвитку бізнесу, «Бакотек»; Robert Zelazo, Country Manager at McAfee - Poland, Baltics, Ukraine, Romania, Bulgaria & Moldova; Hans-Peter Bauer, Vice President Central Europe at McAfee. * Український інвестиційний форум «Залучення інвестицій під час змін», який відбудеться 11 листопада 2010 року в готелі «Прем`єр Палас». * Відбудеться відкрите засідання НКРЕ. * 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Фермери вимагають скасувати квоти на експорт зерна - лише так Україна стане житницею Європи, а аграрії отримають гідну оплату!". Через недалекоглядну політику у сфері експорту зернових аграрний комплекс України зазнав колосальних збитків - понад 10 млрд. грн. Сьогодні призупинено збирання кукурудзи, тому що елеватори переповнені . Негативних наслідків за обсягами врожаю-2011 вже не вдасться уникнути, їх можна тільки мінімізувати. Учасники: президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ) Микола Міркевич, голова страйкового комітету Асоціації фермерів і приватних землевласників України Леонід Кириченко, віце-президенти АФЗУ. (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. * Відбудеться засідання комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. На засіданні Комітету буде розглядатися проект Податкового кодексу України (реєстр. № 7101-1), друге читання. * У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: "Новації проекту Трудового кодексу: позитиви та негативи». Учасники: голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат України Михайло Волинець, заступник голови Національного форуму профспілок України Григорій Кабанченко, голова Центрального координаційного комітету всеукраїнської профспілки «Народна солідарність» Олексій Кляшторний, голова Федерації профспілок представників малого та середнього підприємництва України В`ячеслав Рой. Запрошено голову Федерації профспілок України, народного депутата України Василя Хару. * Відбудеться прес-клуб на тему: "Ліквідація державної екологічної експертизи: кому це вигідно в Україні?". Учасники: Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги; Олександр Бондар, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України; Галина Балюк, професор кафедри трудового, земельного та екологічного права КНУ ім.Т.Шевченка; Олег Картавцев, начальник управління екологічної експертизи, сертифікації та аудиту Мінприроди України; Борис Васильківський, голова громадської організації «Еко-Право-Київ». * Прес-конференція на тему: «Трудовий кодекс: «за» і «проти». Учасники: радник Конфедерації роботодавців України Родіон Колишко, директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин та керівник відділу соціально-трудових відносин Конфедерації вільних профспілок України Наталія Левицька. * Прес-конференція на тему: «Йогурти: здоров`я в пляшечці або ефект плацебо». Будуть представлені результати розслідування, яке проводилось журналістами Видавничої групи «Наш Продукт» у рамках Програми споживчих експертиз, а також результати європейських і американських досліджень йогуртів. Учасники: Ігор Каневський, координатор Програми споживчих експертиз ІА «НАШ ПРОДУКТ»; Олег Назар, директор Київського центру клінічної імунології; Світлана Наумова, керівник проекту «Їмо зі смаком». * Відбудеться підписання угоди про співпрацю між Українським союзом промисловців і підприємців та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах і ректор КНУ Леонід Губерський. Угода передбачає взаємні консультації з питань підготовки якісних кадрів для українських компаній; співробітництво в галузі впровадження науково-дослідних розробок у виробництво; проведення наукових досліджень з актуальних проблем розвитку національного господарського комплексу в умовах модернізації економіки України. * Інститут світової політики проведе дискусію за участі віце-прем`єр-міністра і державного міністра з євроатлантичної інтеграції Грузії Георгія Барамідзе. Обговорення буде присвячено відносинам України та Грузії. * Прес-конференція на тему: «Розвиток АПК України: досвід, можливості, технології». Учасники: Олександр Мостіпан, Герой України, голова асоціації «Нива Переяславщини»; Микола Васильченко, Герой України, почесний член УААН, директор СТОВ «Агрофірма Маяк»; Тетяна Корост, Герой України, екс-керівник агрофірми. * 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Початок всеукраїнської кампанії з популяризації правил безпечної поведінки на залізниці». Питання: Причини ДТП на переїздах. Основні види порушень при перетині переїздів. Схеми найрезонансніших ДТП; Підвищення соціальної відповідальності учасників руху - один із основних факторів зменшення кількості невиробничого травматизму на залізницях. Світовий досвід реалізації програм зі скорочення кількості нещасних випадків на залізничних переїздах. Можливість його застосування в українських реаліях; Основні напрями реалізації всеукраїнської інформаційно-рекламної кампанії з популяризації правил безпечної поведінки на залізницях. Запрошені: Василь Яковлєв, головний інженер ГУ колійного господарства "Укрзалізниці"; Ігор Бабій, голова Правління Асоціації замовників і виробників соціальної реклами в Україні; Дмитро Підтуркін, керівник аналітичної групи Консорціуму «МКГ» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 044-585-30-15, 098-047-37-74. * Відбудеться засідання опозиційного уряду * Розпочне роботу пряма лінія президента асоціації українських банків Олександра Сугоняко та читачів «АіФ». Теми: Обсяги проблемних кредитів такі, що це стало вже загальнонаціональною проблемою. Як банки будуть її вирішувати? Коли будуть впроваджені на практиці механізми законодавчого захисту кредиторів - з одного боку - і позичальників - з іншого? Коли може бути відкрите масове банківське кредитування - як фізичних осіб, так і корпоративного сектора? Які заходи для цього необхідні - з боку держави, суспільства? Які уроки винесли з кризи українські банки? Чи варто очікувати девальвації національної валюти в цьому році і в перші місяці наступного року? * 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Правда і брехня про Податковий Кодекс стосовно малого бізнесу». Мета прес-конференції - з`ясувати, чи є знищення спрощеної системи оподаткування - спланованою акцією або ознакою непрофесіоналізму Уряду??? і оприлюднити нові факти про вимоги МВФ щодо Податкового Кодексу. Учасники: координатор Ради об`єднань приватних підприємців України, голова Вінницького міського об`єднання підприємців «Центр» Алла Алексенцева; голова Чернігівської профспілки підприємців Олена Варнакова; в.о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств В`ячеслав Биковець, віце-президент Асоціації «Укринок» Володимир Левін; голова профспілки таксистів України Василь Попик (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. * Відбудеться зустріч учасників Фінансового прес-клубу на тему: "Держоблігації - тиха гавань чи зона підвищеного ризику?". Питання: Поточний стан державних фінансів і боргу: чи є причина для занепокоєння? Фінансування банками державних зобов`язань - взаємовигідний альянс або взаємна ведмежа послуга? Учасники: Олександр Арсенюк, директор департаменту монетарної політики НБУ; Віктор Пинзеник, екс-міністр фінансів; Борис Тимонькін, голова правління Укрсоцбанку; Павло Цетковський, голова правління "Ерсте Банку". * Прем`єр-міністр України Микола Азаров проведе нараду з питань науково-технічної та інноваційної політики. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98