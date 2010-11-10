Курс НБУ на 11 листопада

Офіційний курс НБУ на 11.11.10 100 USD - 791.0000 (10 листопада - 791.0700) 100 EUR - 1089.2070 (10 листопада - 1103.1471) 10 RUR - 2.5772 (10 листопада - 2.5633) Облікові курси банківських металів на 11.11.10. за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-110898.20 (10 лист.-112035.29) 961 XAG 10 Срібло-2177.62 (10 листопада-2258.50) 962 XPT 10 Платина-140323.40 (10 лист.-140810.46) 964 XPD 10 Паладій-56477.40 (10 листопада-57036.15)

Офіційний курс НБУ на 11.11.10

100 USD - 791.0000 (10 листопада - 791.0700)

100 EUR - 1089.2070 (10 листопада - 1103.1471)

10 RUR - 2.5772 (10 листопада - 2.5633)

Облікові курси банківських металів на 11.11.10. за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото-110898.20 (10 лист.-112035.29)

961 XAG 10 Срібло-2177.62 (10 листопада-2258.50)

962 XPT 10 Платина-140323.40 (10 лист.-140810.46)

964 XPD 10 Паладій-56477.40 (10 листопада-57036.15)

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