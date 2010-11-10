Головне на 10 листопада

Основні події сьогоднішнього дня



Фінанси



У Національному банку України не виключають, що Міжнародний валютний фонд може вважати за доцільне більшу волатильність гривні.

Таку думку кореспондентові УНІАН висловив перший заступник голови НБУ Сергій АРБУЗОВ.

«МВФ хоче від нас, аби ми волатильніше змінювали курс і йшли за ринком», - сказав він.

Крім того, С.АРБУЗОВ не виключив, що за результатами роботи з місією МВФ також можуть бути переглянуті цільові показники з кредитної емісії.

Він відзначив, що місія позитивно оцінила результати роботи Нацбанку в рамках співпраці МВФ і України за програмою stand-by.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА перебуває в Україні для проведення дискусії щодо першого кредиту stand-by, схваленого в липні цього року.

Нагадаємо, виділення було схвалене Фондом 29 липня 2010 року для 10 млрд. SDR (близько 15,8 млрд. дол.) на підтримку програми влади з економічного розвитку і реформ.

Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти передбачається залучити під ставку 3,5% річних.

Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.

***



В Україні зростання валового внутрішнього продукту за січень-жовтень цього року становитиме близько 5%, зростання промислового виробництва в жовтні перевищило 11%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«За жовтень зростання промвиробництва становило більше 11,5%. Також ми йдемо за розрахунковими параметрами зі зростання ВВП. За 10 місяців зростання, за попередніми розрахунками, становитиме приблизно 5%», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року (у постійних цінах 2007 року) становило 5,9%.

Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 3,8%. Номінальний ВВП за другий квартал ц.р. становив 262,365 млрд. грн.

За даними Держкомстату, в Україні зростання промислового виробництва у вересні поточного року проти вересня 2009 року становило 10,2%, у січні-вересні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 10,8%.

У вересні ц.р. порівняно з серпнем зростання промвиробництва становило 2,9%.

***



Сукупний статутний капітал українських банків (за попередніми даними) у жовтні збільшився на 4,8% - до 140,45 млрд. грн., повідомляє сайт Національного банку України.

Власний капітал минулого місяця скоротився на 0,5 млрд. грн. - до 135,7 млрд. грн. і на 1 листопада 2010 року складав 14,6% банківських пасивів.

Активи банків виросли на 1% - до 931 млрд. грн. Загальні активи збільшилися на 1,3% - до 1,078 трлн. грн., з яких 69,6% - кредитні операції, 7,1% - вкладення у цінні папери.

Зобов`язання банків збільшилися на 1,4% - до 795,4 млрд. грн. У структурі зобов`язань банків 32,7%, або 260 млрд. грн., складали кошти фізичних осіб, 20,9%, або 166,3 млрд. грн., - термінові вклади (депозити) інших банків і кредити від інших банків, 17,8%, або 141,8 млрд. грн., - кошти суб`єктів господарювання.

На 1 листопада 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 18 банків.

***

У прес-центрі СБУ підтверджують інформацію про затримання спільно з Генеральною прокуратурою начальника Державної інспекції з регулювання цін Тетяни РУДЬ.

Як повідомила УНІАН начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, працівники СБУ спільно зі співробітниками Генпрокуратури учора затримали вказану особу.

При цьому вона зазначила, що подробиці причин затримання будуть оприлюднені пізніше.

Валютний ринок



Курс євро у вівторок, 9 листопада, знизився по відношенню до долара на тлі стурбованості, що загострилася, щодо можливості Португалії обслуговувати свій борг.

Євро за підсумками торгів знизився до 1,3778 долара за євро проти 1,3923 долара за євро вдень раніше.

Долар, у свою чергу, виріс в ціні по відношенню до ієни - до 81,83 ієни за долар проти 81,21 ієни за долар у понеділок.

В цілому курс долара до корзини шести валют країн - основних торгових партнерів США виріс на 0,6% - до 77,48 пункту проти 76,98 пункту вдень раніше.

Увага інвесторів зосереджена на майбутньому в середу аукціоні по португальських держоблігаціях на 1,25 мільярда євро, пише MarketWatch.

***



Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9570/7,9640, на 12:00 ціни знизилися до 7,9505/7,9535. На час закриття торгів цінові рівні досягли позначок 7,9495/7,9535 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2591/94, на 12:00 звузився спред 0,2593/94. На час закриття ціни знизилися 0,2592/93. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7050 (+0,1050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3740/1,3820. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,9705/10,9825, на 12:00 ціни підвищилися 10,9725/10,9830. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 10,9465/10,9580.

Фондовий ринок



Регіональне відділення Фонду державного майна України в Донецькій області оголосило конкурс з відбору оцінювача цілісного майнового комплексу державного підприємства "Шахта "Путиловська", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації".

Конкурс з відбору оцінювача проводиться з метою подальшої передачі майнового комплексу в оренду.

Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31 жовтня 2010 року становить 36 млн. грн. Загальний розмір земельної ділянки – 27,6 га, статутний капітал – 45 млн. 156 тис. грн.

ПЕК

Європейська комісія представила сьогодні нову енергетичну стратегію до 2020 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в прийнятому Комісією Комюніке для Європарламенту і Ради ЄС.

Стратегія визначає пріоритети на наступні 10 років і пропонує дії, необхідні для покращення енергозбереження, створення ринку з конкурентними цінами і гарантованими поставками, прискорення розвитку технологій.

«Енергетичні виклики – один із найбільших тестів для нас всіх. Переведення нашої енергетичної системи на новий, більш стабільний і безпечний шлях розвитку може зажадати часу, але амбітні рішення мають бути ухвалені зараз», - заявив з цього приводу Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР.

У своєму комюніке Єврокомісія визначила 5 пріоритетів. На їх базі Єврокомісія планує запропонувати нові законодавчі ініціативи впродовж найближчих 18 місяців.

Комюніке також обговорюватиметься на першому Європейському енергетичному саміті 4 лютого 2011 року.

Серед визначених Комісією пріоритетів - енергозбереження, інтеграція інфраструктури європейського ринку, визначення єдиної зовнішньої енергетичної політики, розвиток технологій і захист прав споживачів.

В галузі енергозбереження Єврокомісія пропонує зосередити увагу на двох найбільших споживачах енергоресурсів: транспорті і житловому секторі. При цьому Єврокомісія планує запропонувати конкретні фінансові механізми для реконструкції житлового сектора і проведення енергозберігаючих заходів.

В галузі об'єднання інфраструктури Єврокомісія вважає, що до 2015 року жодна країна-член ЄС не повинна залишитися ізольованою. При цьому впродовж найближчих 10 років інвестиції в інфраструктуру можуть досягти 1 трлн. євро.

Для прискорення реалізації інфраструктурних проектів Єврокомісія пропонує спростити процедуру і скоротити час видачі дозволів, перейшовши на режим «єдиного вікна».

У комюніке також міститься пропозиція координувати енергетичну політику країн-членів ЄС у відносинах із третіми країнами, а особливо у відносинах з ключовими партнерами.

При цьому в рамках Європейської політики сусідства Комісія вважає за можливе розширити угоду про Енергетичне співтовариство для забезпечення більшої інтеграції країн-сусідів, охочих брати участь в європейському енергетичному ринку.

Крім того, в комюніке містяться пропозиції щодо розширення наукових досліджень в галузі енергозбереження, а також з посилення захисту прав споживачів і більш прозорого формування рахунків.

***



Експортне мито на російську нафту з 1 грудня поточного року може вирости на 11,4 -13,4 долара - до 302-304 долара за тонну з нинішніх 290,6 долара, мито на пільгову нафту може вирости до 107-108 доларів за тонну.

Це зрозуміло з середньої ціни моніторингу Міністерства фінансів РФ і формули розрахунку експортного мита, передає РІА "Новини".

"Середня ціна моніторингу з 15 жовтня 2010 року по 10 листопада цього року склала 82,33 долара за баррель. Якщо за три дні, які залишилися, ціна лежатиме в коридорі 84-87, то остаточна ціна моніторингу може скласти 82,57-83,00 долара за баррель", - сказав експерт у Мінфіні Олександр САКОВИЧ.

Таким чином, згідно з розрахунками, мито на нафту з 1 грудня може скласти 302 - 304 долари за тонну, а ставка зниженого мита для пільгової нафти - 107-108 доларів за тонну.

Мито на світлі нафтопродукти може вирости до 216-217 долара за тонну з нинішніх 208,1 долара за тонну, на темні - до 117 долара за баррель з 112,1 долара за тонну.

Ціни на російську нафту за дев'ять місяців поточного року виросли до 77,4 долара за баррель з 56,66 долара за баррель роком раніше.

Міністерство економічного розвитку РФ підвищило прогноз середньорічної ціни на нафту Urals цього року до 75 доларів за баррель з первинного прогнозу в 54-57 доларів за баррель.

Уряд РФ восени 2008 року через зниження світових цін на нафту скоректувало порядок розрахунків експортного мита на нафту і нафтопродукти.

Період моніторингу цін на нафту марки Urals і, відповідно, термін встановлення експортних мит був скорочений з двох до одного місяця для більш оперативного реагування на зміни світової кон'юнктури. Це також понизило податкове навантаження на нафтові компанії.

АПК



Україна візьме участь у розробці Європейською комісією «Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку і будівництва, делегація якого 8 листопада ц.р. брала участь у Бухарестському саміті з питань Дунайського регіону.

Виступаючи під час заяв голів делегацій про приєднання до Декларації за підсумками Бухарестського саміту з питань Дунайського регіону, міністр регіонального розвитку й будівництва Володимир ЯЦУБА відзначив, що Україна в цілому приєднується до політичної декларації, поділяючи викладене в ній бачення цілей щодо посилення співпраці Європейської комісії і країн Придунав`я в контексті реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

«Ми переконані, що успішна імплементація стратегії вимагає рівноправної участі всіх держав Дунайського регіону (як членів, так і не членів ЄС) у відповідних процесах, включаючи доступ до всіх існуючих і майбутніх джерел фінансування відповідних програм і проектів», – наголосив він.

Українська сторона закликала ЄС розглядати Україну як державу, яка стане членом Євросоюзу, надати їй практичні можливості повною мірою скористатися інструментами політики регіонального вирівнювання, доступними як для держав-членів, так і для кандидатів і потенційних кандидатів на членство в Євросоюзі.

***

Митники не пропустили в Україну заборонену продукцію із вмістом генетично модифікованих організмів (ГМО).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби.

Зокрема, сказано у повідомленні, з Аргентини на адресу одного з київських підприємств був ввезений товар "соєвий лецитин марки Voroles F - 62" вартістю понад 570 тис. грн.

Для належної перевірки відомостей, що містяться в представлених до митного оформлення товару документах, митники провели відбір проб і зразків товарів і направили їх на експертизу. Її результати засвідчили наявність у наданих зразках товару генетично модифікованих організмів. Цей товар не включений в Державний реєстр генетично модифікованих організмів, джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних і лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням. А отже, відповідно до законодавства, така продукція заборонена до ввезення в Україну, поки вона не пройде державну реєстрацію і не отримає відповідні дозволи, підкреслили в Держмитслужбі.

За поясненням директора українського підприємства, при постачанні цього товару за адресою з-за кордону не надійшло жодного повідомлення про вміст у товарі ГМО, щодо яких в Україні встановлені заходи державного контролю.

Таким чином, митниці були надані як основа для переміщення товарів документи, що містять неправдиві дані.

Щодо цього факту митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 352 Митного кодексу України, а товар вилучили до рішення суду.

Будівництво

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення змін до Закону України «Про планування і забудову територій» (щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення)”.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 21 жовтня.

Даним законом удосконалюються правові засади державної підтримки будівництва закладів культури та освіти, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, і забезпечення рівних умов господарювання усіх суб’єктів права власності під час будівництва зазначених будівель.

Закон спрямований на звільнення від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту замовників будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення (шкіл, дитячих садків, закладів культури, бібліотек, театрів, кінотеатрів, музеїв, стадіонів, спортивних майданчиків, лікарень, медичних центрів, дитячих оздоровчих таборів, інших оздоровчих та санаторно-курортних закладів тощо).

Транспорт



Європейська комісія прийняла рішення оштрафувати 11 авіакомпаній, які працюють на ринку вантажних авіаперевезень в Європейському Союзі, на загальну суму 799 млн. євро за змову.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Компанії, серед яких низка відомих, координували свою політику у сфері додаткової плати за пальне та безпеку впродовж шести років.

При цьому компанія Lufthansa і її дочірня компанія Swiss International Air Lines звільнені від сплати штрафів, оскільки першими надали інформацію Єврокомісії про картельну змову.

«Дуже шкода, що так багато великих авіакомпаній координували свою цінову політику на шкоду європейському бізнесу і європейським споживачам», - заявив віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання конкуренції, Йоакін АЛМУНЬЯ.

Єврокомісія встановила, що картель погоджував цінову політику в період з грудня 1999 року по 14 лютого 2006 року.

Згідно з рішенням Єврокомісії, найбільші штрафи доведеться сплатити Air France (182,92 млн. євро), KLM (127,16 млн. євро), British Airways (104,04 млн.), Cargolux (79,9 млн. євро).

Крім того, в картельній змові брали участь Air Canada, Martinair, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, Qantas, SAS, Singapore Airlines.

***

З 11 лютого 2011 р. набудуть чинності Правила обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах України, затверджені наказом МТЗУ від 23.06.2010 № 383 і зареєстровані в Мін’юсті під № 979/18274. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, нові правила покликані підвищити рівень безпеки і ефективності обслуговування повітряного руху на аеродромах, гармонізувати національні процедури з європейськими і удосконалити нормативно-правову базу для подальшого розвитку аеронавігації в Україні.

Згідно з новими правилами, аеродромно-диспетчерські вежі надають інформацію і видають дозволи повітряним судам, які знаходяться під їх контролем, для забезпечення безпечного, впорядкованого і прискореного потоку повітряних суден на аеродромі або навколо нього з метою попередження зіткнень. Також здійснюється аварійне обслуговування у випадках авіаційної події, отримання інформації про загрозу безпеки польотів і так далі

Диспетчери аеродромно-диспетчерських вишок постійно спостерігають за усіма польотами над аеродромом і навколо нього, а також за рухом транспортних засобів і людей у зоні маневрування аеродрому.

Вимоги правил поширюються на юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов`язана з виконанням польотів і обслуговуванням повітряного руху.

Як підкреслюють у міністерстві, загальний об`єм польотів іноземних авіакомпаній в повітряному просторі України складає понад 70%.Зважаючи на це, розвиток аеронавігаційної системи України повинен задовольняти не лише внутрішні потреби, але і бути здатним забезпечити свої функції на міжнародному рівні шляхом гармонізації національних правил зі стандартами Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), і в першу чергу з правилами, встановленими в Європейському регіоні ІКАО.

***



Дорогу від Подільського моста до проспекту Ватутина в Києві з новою транспортною розв'язкою планують побудувати у 2012 році.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації № 905 від 3 листопада, текст якого має у своєму розпорядження УНІАН.

Документ підготовлений з метою забезпечення введення в експлуатацію другої черги Подільського мостового переходу через річку Дніпро від вул. Верхній Вал до просп. Ватутіна у першому півріччі 2012 року.

Згідно з розпорядженням, у 2010-2012 рр. передбачено здійснити роботи з будівництва нової дороги, які включатимуть і спорудження транспортної розв'язки на примиканні в урочищі Горбачиха до Подільського мостового переходу і з'їзду з вул. Верхній Вал через Гавань на міст.

Замовником будівництва визначене КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва", яке на конкурсній основі визначить проектну і будівельні організації для виконання робіт з вказаного будівництва.

У документі сказано, що КМДА звернеться у Кабінет міністрів України з клопотанням про включення будівництва дороги від Подільського моста до просп. Ватутіна з будівництвом транспортної розв'язки в Державну цільову програму підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, у частині фінансування у 2010-2012 роках.

(УНІАН)

