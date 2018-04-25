Візит Азарова до Відня: ОПЕК, Південний потік та економічний форум

Візит прем`єр-міністра України Миколи Азарова до Австрії ознаменувався рядом значущих публічних заяв, які стосувалися енергетичної теми. Почнемо з ОПЕК.

Україна і Росія в ОПЕК будуть на рівних?

Голова українського уряду, до того ж за ініціативою керівництва картеля, 8 листопада в ході візиту в Австрію зустрівся з генеральним секретарем цієї організації Абдаллою Салем ель-Бадрі. М. Азаров прибув у штаб-квартиру ОПЕК після участі у Віденському економічному форумі, що і було основною причиною візиту.

Зустріч проходила без участі преси. Згідно з офіційною інформацією, отриманою від прес-секретаря прем`єра Віталія Лук’яненка, а пізніше і від самого М. Азарова, сторони порушили питання доцільності формування ціни на газ з урахуванням вартості нафти. За словами В. Лук’яненка, ель-Бадрі зазначив, що актуальність такого підходу поступово втрачає сенс через активізацію спотових ринків газу, на яких вартість блакитного палива у деяких випадках удвічі нижча за контрактну, а також перспектив розробки сланцевого газу.

"Сьогодні вже немає прямої ціновїо зв`язки нафти і газу, оскільки почалися потужні розробки сланцевого газу у Сполучених Штатах", - процитував ель-Бадрі прес-секретар голови українського уряду.

У принципі, ця заява - не новина "номер один", оскільки європейські країни вже не перший рік проводять переговори з Росією про зміну формули формування ціни на газ. Про це також не раз говорили і зарубіжні, і українські експерти.

Проте, на заяву генсека ОПЕК, враховуючи актуальність питання для України, варто звернути особливу увагу. Фактично, можна розцінити її як позитивний жест у наш бік. Причому, за неофіційною інформацією від джерел, у ході зустрічі ель-Бадрі неодноразово переводив розмову саме в русло газових стосунків України і Росії, а свою позицію щодо формування ціни висловив саме у відповідь на питання М. Азарова.

Про прихильність до нашої країни говорить і той факт, що на пропозицію М. Азарова щодо надання Україні статусу спостерігача при ОПЕК ель-Бадрі відповів обіцянкою на найближчій конференції організації розглянути це питання. Як розповіли джерела, М. Азарову навіть показлиі місця, призначені на засіданнях ОПЕК для представників країн спостерігачів.

Сам ель-Бадрі родом з Лівії, де свого часу працював у складі керівництва нафтових компаній. Саме туди має намір наприкінці листопада з візитом поїхати М. Азаров і ще раз підняти питання надання Україні статусу спостерігача при ОПЕК під час зустрічі з Муаммаром Каддафі.

Україна у разі отримання статусу спостерігача при Організації країн експортерів нафти може виявитися практично на рівних умовах з Росією, яка вже декілька років має аналогічний статус. Правда, якихось істотних плюсів, окрім як мати оперативну інформацію з усіх питань, що стосуються ринку нафти, наша країна від такого статусу не отримає. Проте, вона зможе дати Росії хорошу "пігулку" у відповідь на упертость в питанні перегляду газових контрактів і бажання замінити модернізацію ГТС будівництвом "Південного потоку". З іншого боку, не варто сумніватися, що, незалежно від рішення ОПЕК, Київ від Москви ще, як кажуть, "відгребе по повній програмі". Причому совочки для цього потрібно буде готувати вже до саміту голів урядів СНД, який запланований на 17 листопада, а ось лопати - напевно до 22 листопада, коли у Брюсселі у форматі Україна-ЄС-Росія розглядатимуть (чи вже не розглядатимуть) питання модернізації ГТС.

Україна не пропонує Австрії відмовитися від Південного потоку, але…

Ще один, скажімо так, "привіт російським колегам" український прем`єр передав під час виступу на Віденському економічному форумі, потім, щоправда, забрав слова назад. Звертаючись до Федерального канцлера Австрії Варнера Файманна, М. Азаров висловив прохання "конструктивно поставитися до позиції України щодо "Південного потоку".

Він нагадав, що 22 листопада у Брюсселі планують провести переговори про модернізацію української газотранспортної системи у форматі Україна-ЄС-Росія. Наша позиція як до переговорів, так і під час їх проведення полягала і полягатиме в тому, що будівництво Південного і Північного потоків може привести до скорочення майже удвічі транзиту газу по українській ГТС.

"Це для нас втрати. Це для нас украй невигідний варіант. Ми запропонували ЄС і Росії, і, я сподіваюся, що така тристороння зустріч відбудеться найближчим часом (у Брюсселі 22 листопада), розглянути питання про реконструкцію нашої південної мережі газопроводів з тим, щоб вкласти у двадцять разів менше коштів у модернізацію наших південних газопроводів і вийти у ту ж саму точку - місто Бургас в Болгарії, з тим же самим об`ємом газу, який планують поставляти за системою "Південного потоку", - сказав М.Азаров.

Після завершення доповіді прем`єр разом з канцлером Австрії, який практично ніяк не відреагував на сказане, поспішив на заплановані двосторонні переговори.

Згадане висловлювання М. Азарова було сприйняте не лише українськими, але і європейськими ЗМІ не інакше як обережна пропозиція Австрії відмовитися від участі в будівництві "Південного потоку". У контексті того, що влада України веде активну роботу з презентування модернізації вітчизняної ГТС як альтернативи російській ініціативі, заява дещо несподівана, проте цілком логічна. Тим більше, що Австрія є кінцевою точкою однієї з гілок газопроводу.

Проте, уже через декілька годин після виступу на форумі, на брифінгу у відповідь на прохання журналістів розповісти, чи обговорювали це питання в ході спілкування з В. Файманном у вузькому колі і якою була його реакція, М. Азаров заявив, що не варто розуміти його слова як пропозицію Австрії відмовитися від участі в проекті. Її робити "безглуздо", підкреслив український прем`єр.

"Реакція канцлера, коли розмова проходила віч-на-віч, була абсолютно адекватною. Яка різниця Австрії, з якого потоку отримувати газ. Австрія, як і будь-яка інша країна, зацікавлена в конкуренції систем, які поставляють газ, у надійності їх роботи, у можливості диверсифікації постачань газу. Отже, така позиція абсолютно зрозуміла.

Ми не закликали Австрію зайняти позицію якоїсь протидії цьому будівництву, тому що ми прекрасно розуміємо, що цього не буде. Але ми звернули увагу керівництва Австрії на те, що існують і інші можливості. У тому числі, модернізація нашої газотранспортної системи. Це дешевша і надійніша можливість для транзиту газу, у тому числі, і в Австрію. Австрія, як і будь-яка інша країна, зацікавлена в конкуренції систем, які поставляють газ, у надійності їх роботи, у можливості диверсифікації постачань газу. Отже, така позиція абсолютно зрозуміла", - сказав М.Азаров.

У результаті виходить, що конструктивне ставлення до позиції України повинне полягати в тому, щоб, до прикладу, Австрія заявила, що треба як модернізувати і розширювати можливості української ГТС, так і будувати "Південний потік" для диверсифікації постачань газу. При тому, що сама Україна наполягає - модернізація вітчизняної ГТС є альтернативою "Південному потоку".

Безпосередньо форум

А тепер перейдемо до головного заходу візиту, як було заявлено в анонсі поїздки. Віденський економічний форум, заснований у 2004 році, 8 листопада усьоме пройшов у столиці Австрії. Основні теми для обговорення - аналіз економічної ситуації в країнах Південно-східної Європи і співпраця між ними. На форумі були присутні понад 500 представників з 44 країн. Українську делегацію очолював прем`єр-міністр М.Азаров.

Першим виступив голова правління найбільшого банку Австрії Raiffeisen International Герберт Степіч, який з нагоди присутності на саміті прем`єр-міністра України одягнув орден "За заслуги" третього ступеня, який вручив йому свого часу Президент Леонід Кучма.

Г. Спепіч проаналізував ситуацію у ряді країн-учасників форуму, а це, окрім Австрії - Албанія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Молдова, Македонія, Чорногорія, Румунія, Сербія, Словенія, Туреччина. Окремо він сказав про Україну і зазначив істотний прогрес в економічному розвитку країни, особливо очікуване зростання ВВП до 5% у 2010 році з урахуванням його падіння до 15% минулого року.

"Це дійсно вражає, як ця країна протягом 8 місяців серйозно поліпшила свої показники" - сказав голова банку. Також він відзначив як позитив домовленість України і Росії про зниження ціни на газ, підкресливши при цьому, що Україна в поточному році істотно покращує стосунки як з РФ, так і з Європейським Союзом. Можливо, бажаючи зробити приємне голові українського уряду, Г. Степіч сказав, що протягом попередніх двох років ситуацію у нашій країні можна було сприймати не інакше, як "зі сльозами на очах".

Потім слово узяв Федеральний канцлер Австрії В. Файманн. Його промова здебільшого була присвячена загальній для країн Південно-східної Європи економічній проблемі - відновленню фінансової стабільності, розвитку виробництва і так далі. В. Файманн розкритикував МВФ за занадто тяжкі умови для виділення кредитів. Він також зробив акцент на тому, що економія коштів не завжди означає скорочення їх витрачання. Економити можна і шляхом раціональнішого використання, підкреслив В. Файманн.

Потім він плавно перейшов до теми стосунків України і Австрії. Відзначив давні зв`язки, згадавши Австро-угорську імперію. У відповідь М. Азаров запропонував уряду Австрії і банку Raiffeisen International узяти участь в будівництві дороги від Львова до Чопу. "Користуючись нагодою, ви говорили про тісні зв`язки України і Австрії у минулому, і щоб активізувати їх у сьогоденні, пане Федеральний канцлере, побудуймо разом хорошу транспортну комунікацію - автомобільну дорогу Чоп-Львів. Можливо, і пан Степіч візьме участь", - сказав М.Азаров.

Після переговорів з канцлером і керівництвом банку стало відомо, що українську пропозицію прийняли. У ході форуму домовилися провести виїзне засідання Віденського економічного форуму в Україні у квітні 2011 року.

Пізніше М. Азаров надзвичайно позитивно охарактеризував роботу форуму і назвав його хорошим майданчиком для обговорення проблем України у світовому контексті.

"Віденський економічний форум - дуже хороший майданчик, де можна цілком конкретно обговорювати проблеми України, на відміну від, приміром, форуму в Давосі, де більше уваги привертає міжнародна політика, міжнародні економічні проблеми і у меншій мірі обговорюють проблеми конкретних країн", - зазначив він на брифінгу.

Після форуму український прем`єр взяв участь у ланчі з представниками ділових кіл Австрії. Під молодий Рислінг місцевого виробництва і легкі закуски обговорювали умови роботи іноземного бізнесу в Україні і плани щодо співпраці у різних галузях. Австрійці виявили інтерес до українського авіапрому, суднобудування, сільського господарства, розвитку транспортної інфраструктури. Отже, орієнтири у співпраці намічено, а плани обіцяють визначити незабаром…

Юрій Ходжаян (УНІАН)