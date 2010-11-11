У ЄНП не вважають, що опозиція перешкоджатиме успіху української влади на саміті

У Європейській народній партії називають «нісенітницею» заяви про те, що українська опозиція перешкоджає успіху влади на саміті Україна-ЄС 22 листопада у Брюсселі.

Про це Deutsche Welle сказали євродепутати від Німеччини Ельмар БРОК і Міхаель ҐАЛЕР з приводу вчорашньої заяви глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА, що представники опозиції зроблять усе можливе на міжнародному рівні для того, аби результати саміту Україна-ЄС 22 листопада в Брюсселі стали найменш успішними для української сторони.

«Українська опозиція навпаки наполягає на тому, щоб переговори з ЄС якомога швидше просувалися. До того ж, у Європейському парламенті є широка більшість, яка виступає за те, щоб якомога швидше й у конструктивний спосіб досягти позитивного вирішення українських питань», - наголосив Е.БРОК.

М.ҐАЛЕР, водночас, підкреслив, що ЄС веде переговори не з українською опозицією, а з українським керівництвом. «Якщо український уряд дійсно хоче досягти успіху, а не лише декларує наміри, він не повинен шукати якихось причин для затягування переговорів з ЄС», - сказав він.

Разом з тим німецький євродепутат заявив, що сама правляча в Україні Партія регіонів залучає численні українські посольства до активного впливу на депутатів Європарламенту, аби досягти перенесення ухвалення критичної резолюції щодо України після саміту. «Вони хочуть переносити це голосування далі й далі, вони не зацікавлені в тому, щоб Європейський парламент ухвалив критичну резолюцію щодо політичного становища в Україні», - сказав М.ҐАЛЕР. Під «вони» євродепутат мав на увазі, зокрема, соціалістів у Європарламенті, які в середу, 10 листопада, сприяли другому перенесенню ухвалення резолюції щодо України.

М.ҐАЛЕР звернув увагу на таке собі «компанійство між» європейськими соціалістами й Партією регіонів України. У жовтні між цими політичним силами дійсно було досягнуто письмового узгодження про плани щодо розбудови співпраці.

Як повідомлялося, на засіданні Європейського парламенту 10 листопада ухвалення критичної резолюції щодо України, заплановане на 11 листопада, було перенесене на період з 22 по 25 листопада. У Європейській народній партії наголошують на тому, що традиційно перед самітами ЄС з керівництвами інших країн Європейський парламент чітко окреслює свої позиції щодо двосторонніх відносин.