Янукович володіє акціями на суму 6 тис. 567 грн. - прес-служба Президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ володіє акціями на загальну суму 6 тис. 567 грн.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що В.ЯНУКОВИЧ у 1996 році придбав понад 10 тис. акцій відкритого акціонерного товариства "Донецькавтотранс" на суму 2 тис. 540 грн. Двома роками раніше він також придбав 100 акцій страхової компанії "Гарант-Авто" на суму 1 тис. грн. Є у Президента і 3027 акцій українського акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку "Промінвестбанк" на загальну суму 3027 грн., куплених у 1995 році.

За повідомленням прес-служби глави держави, з моменту придбання прав власності на вказані акції ніяких операцій з ними не здійснювалося.

"У 2006 році, відповідно до вимог закону "Про вибори народних депутатів України", корпоративні права, що належать Віктору ЯНУКОВИЧУ, були передані в управління іншій особі", - зазначили в прес-службі Президента.

Як повідомлялося, "Українська правда" раніше подала позов до Президента у зв'язку з відмовою повідомити, засновником якого акціонерного товариства є В.ЯНУКОВИЧ.

Позовною вимогою є зобов'язати Президента В.ЯНУКОВИЧА надати повну назву емітента акцій, якими він володіє.

Перед цим інтернет-видання подавало інформаційний запит до Адміністрації Президента і безпосередньо до В.ЯНУКОВИЧА, проте в отриманні такої інформації було відмовлено.