Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає активізувати розв’язання екологічних проблем у Калуському районі Івано-Франківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у м. Калуш Івано-Франківської області, де перебуває з робочою поїздкою.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що в черговий раз відвідав цей регіон з метою вивчення на місці об’єктів, які чинять критично негативний вплив на екологію Калуського району. Зокрема йдеться про Домбровський кар’єр, де зосереджені небезпечні розсоли, а також про могильник гексахлорбензолу.

Як зазначив Президент, активізацію розв’язання цих проблем потрібно розпочати невідкладно.

«Ми обговорили сьогодні стан справ. Я подивився з висоти пташиного польоту (глава держави облітав район екологічного лиха на вертольоті – УНІАН), що робиться сьогодні підрядниками на цих об’єктах. Хочу сказати, що Домбровський кар’єр знаходиться у дуже поганому стані. І підрядник не виконує свої зобов’язання», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, 25 млн. грн. виділених коштів на ліквідацію зазначених екологічних проблем, не освоюються належним чином.

«Якщо такими темпами він буде працювати, як він зараз працює, безумовно, нас це не буде влаштовувати. Тому я сьогодні буду ставити завдання щодо серйозної розмови з цим підрядником, і якщо я не почую зобов’язань і не побачу їх письмово з відповідними санкціями, ми будемо міняти тут підрядника, і прагнути до того, щоб виконувати ці зобов’язання», - заявив глава держави. Він також підкреслив, що стан справ, який мав місце на цих екологічно небезпечних об’єктах впродовж останніх п’яти років є неприпустимим.

Вважаючи на ситуацію в регіоні, Президент також позитивно оцінив рішення уряду про виділення 398 млн. грн. на ліквідацію наслідків екологічного лиха.

В.ЯНУКОВИЧ також запевнив, що відповідна урядова програма щодо подолання наслідків екологічного лиха у Калуському районі Івано-Франківської області буде виконана.

«І ми наведемо тут порядок. Ми зробимо все, щоб люди мали можливість жити на безпечній землі. Це обов’язок держави, і ми його виконаємо», - заявив глава держави.