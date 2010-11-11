Янукович готовий розпочати у державі адміністративну реформу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом в Україні почнеться реформа органів державної влади.

Про це глава держави повідомив під час засідання з адміністративно-господарським активом Івано-Франківської області, яке відбулося сьогодні в Калуші на Прикарпатті.

"Ми готуємося зараз до адміністративної реформи. І дійсно ми хочемо упорядкувати систему влади в країні, забрати дублюючі функції, які є між гілками влади, зокрема, переважно у виконавчій владі", - заявив глава держави.

За його словами, у результаті проведення адміністративної реформи ряд функцій вертикалі виконавчої влади буде передано в регіони.

"Це ті функції, які властиві регіонам, як то кажуть, щоб, врешті-решт, центральна влада в майбутньому не намагалася керувати житлово-комунальним господарством регіонів і деякими іншими питаннями - я умовно говорю, якими неможливо з Києва керувати", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.