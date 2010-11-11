Мінприроди заявляє, що не має відношення до конкурсу «Екологічна якість та безпека»

Міністерство охорони природного довкілля України не має відношення до конкурсу "Екологічна якість і безпека", результати якого були нещодавно оприлюднені у ЗМІ. Про це в коментарі агентству повідомила співробітник прес-служби міністерства Світлана РІДЗЕЛЬ.

"Цей конкурс ініційований і підготовлений Всеукраїнською громадською організацією "Жива планета". Мінприроди не брало участь у розробці методології цього конкурсу", - сказала вона.

У свою чергу, представник прес-служби Держспоживстандарту Оксана КАДОЧНИКОВА вказала на те, що співробітники їх організації не здійснювали ніяких екологічних експертиз підприємств, вказаних у рейтингу Конкурсу.

Нагадаємо, щорічний Всеукраїнський конкурс "Екологічна якість і безпека" проводила Всеукраїнська громадська організація "Жива планета". У рейтингу конкурсу були названі кращі і гірші підприємства України за екологічними показниками і лідери зі впровадження найбільш чистих технологій і систем екологічного управління. Зокрема, "Арселор Міттал Кривий Ріг, "Запоріжсталь", порт "Южний" визнані у рейтингу одними з кращих підприємств в Україні за екологічними показниками діяльності.