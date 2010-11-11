Магнітні картки допоможуть громадянам удвічі щвидше перетинати кордон - голова ДПСУ

Магнітні картки допоможуть удвічі швидше проходити процедуру перетину державного кордону.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН сьогодні під час поїздки у Харківську область.

"Ми провели експеримент в "Борисполі": видали безкоштовно близько 10 тисяч карток, щоб громадяни побачили, наскільки це зручно", - сказав М.ЛИТВИН.

За його словами, "якщо людина часто перетинає кордон, і не хоче кожного разу заповнювати документи, вона може підійти у спеціальний пункт (поки що такий пункт діє в "Борисполі", найближчим часом повинен відкритися у Харківському аеропорту), де вона один раз заповнює документи, платить близько 20 гривень в "Ощадбанк" і отримує цю картку".

"Це перший крок до введення біометричного контролю", - зазначив голова Державної прикордонної служби.

"Кордон з цією карткою громадянин України перетинає удвічі швидше", - додав М. ЛИВТИН.