Головне за 11 листопада

Новини дня

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Основними новинами дня стали повідомлення про публікацію доопрацьованого проекту Подкаткового кодексу, заява Мінфіна про готовність ліквідувати заборгованість з НДС до кінця року, повідомлення про те, що Міжнародний консорціум з управління ГТС України очолив Бойко...

Соцполітика

Опозиція закликає парламент не підтримувати в цілому Трудовой кодекс

Опозиційний уряд рекомендує парламенту не підтримувати проект Трудового кодексу України і пропонує Верховній Раді повернути його суб`єктові законодавчої ініціативи.

Відповідне рішення було прийняте сьогодні під час засідання опозиційного уряду.

Як зазначив міністр з питань соціальної політики і праці опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛІВСЬКИЙ, запропонований кодекс не відповідає міжнародним стандартам. Зокрема, стаття нового Трудового кодексу збільшує максимальну тривалість роботи протягом тижня з 40 до 48 годин. Крім того, руйнуються організаційно-правові механізми забезпечення прав профспілок, а працедавцям надається право видавати обов`язкові для їх працівників "нормативні акти працедавця", які повертають працівників до стану подібного до підневільних людей епохи феодалізму.

Крім того, за словами А. ПАВЛІВСЬКОГО, кодекс закріплює можливість звільнення працівника у зв`язку зі скороченням штату або зміною структури усього за два тижні. Народний депутат також підкреслив, що неприпустимою є і норма, яка передбачає застосування працедавцем технічних засобів контролю за діяльністю працівника на робочому місці з метою використання отриманої інформації як доказової бази для покарання і звільнення працівника. "Тому я закликаю усіх, включаючи профспілки, пікетувати і бойкотувати, щоб цей кодекс не був прийнятий. Прийняття цього Трудового кодексу дозволить В. ЯНУКОВИЧУ і його команді остаточно затвердити владу олігархічного капіталу", - сказав він.

Економіка

Янукович готовий розпочати у державі адміністративну реформу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом в Україні почнеться реформа органів державної влади.

Про це глава держави повідомив під час засідання з адміністративно-господарським активом Івано-Франківської області, яке відбулося сьогодні в Калуші на Прикарпатті.

"Ми готуємося зараз до адміністративної реформи. І дійсно ми хочемо упорядкувати систему влади в країні, забрати дублюючі функції, які є між гілками влади, зокрема, переважно у виконавчій владі", - заявив глава держави.

За його словами, у результаті проведення адміністративної реформи ряд функцій вертикалі виконавчої влади буде передано в регіони.

"Це ті функції, які властиві регіонам, як то кажуть, щоб, врешті-решт, центральна влада в майбутньому не намагалася керувати житлово-комунальним господарством регіонів і деякими іншими питаннями - я умовно говорю, якими неможливо з Києва керувати", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Оприлюднено доопрацьований проект Податкового кодексу

Проект Податкового кодексу України оприлюднений на офіційному сайті Верховної Ради України (№7101-1).

Як зазначається у повідомленні інформаційного управління Верховної Ради, парламентський комітет з питань податкової і митної політики за підсумками засідання 11 листопада рекомендував Верховній Раді України прийняти у другому читанні проект Податкового кодексу України.

Проект Податкового кодексу містить норми про спрощену систему оподаткування, облік і звітність суб`єктів малого підприємництва.

Зокрема, передбачено, що платниками податку є фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року, який передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, відповідають сукупності такий критеріїв:

кількість осіб, що знаходяться з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 4 особи (включаючи членів сімей таких фізичних осіб);

обсяг доходу не перевищує 600 тис. грн. за умови застосування при проведенні розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі зареєстрованих, опломбованих в установленому порядку і переведених у фіскальний режим роботи реєстраторів розрахункових операцій, або 300 тис. грн. без застосування таких реєстраторів розрахункових операцій.

Спрощена система оподаткування не розповсюджується на фізичних осіб - підприємців, які здійснюють:

діяльність у сфері розваг;

виробництво і роздрібний продаж підакцизних товарів (окрім діяльності фізичних осіб, пов`язаної з роздрібним продажем пива);

виробництво і роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

видобування, виробництво й інші види діяльності з дорогоцінними металами і коштовними каменями, зокрема органогенного утворення, які підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

видобування і реалізацію корисних копалин;

фінансову діяльність;

операції з нерухомим майном, зокрема, з надання в оренду/суборенду торгових місць і інших послуг на ринках та/або в торгових об`єктах;

оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону "Про телебачення і радіомовлення";

діяльність у сфері наземного, водного, авіаційного транспорту, надання додаткових транспортних послуг і допоміжних операцій (окрім діяльності таксі, діяльності нерегулярного пасажирського транспорту і діяльності автомобільного вантажного транспорту);

зовнішньоекономічну діяльність, окрім експорту програмного забезпечення і послуг з віддаленої підтримки програм і устаткування, розробки постачання і оновлення програмного забезпечення, надання послуг у сфері інформатизації;

діяльність з надання послуг пошти і зв`язку;

діяльність з проведення розслідувань і забезпечення безпеки;

діяльність у сфері права;

діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

діяльність у сфері інжинірингу, геології і геодезії;

діяльність з консультування з питань комерційної діяльності і управління;

діяльність з управління підприємствами, допоміжну діяльність у сфері державного управління;

рекламну діяльність;

технічні випробування і дослідження;

підбір і забезпечення персоналом;

діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування і антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

роздрібну торгівлю виробами з дорогоцінних металів і коштовних каменів, коштовних каменів органогенного утворення, напівкоштовного каміння, обробленими і необробленими коштовними каменями;

роздрібну торгівлю через мережу Інтернет;

роздрібну торгівлю через торгові автомати.

Українська економіка може зростати на 7% за рік – Світовий банк

Директор Світового банку (СБ) по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР вважає можливим зростання української економіки на 7% за рік.

Про це він заявив сьогодні на Українському інвестиційному форумі.

«Думаю, це потенційно можливо», - зазначив М.РАЙЗЕР.

Він також додав, що зміна ситуації на міжнародному валютному ринку не зробить негайного впливу на українську економіку.

Фінанси

Мінфін готовий ліквідувати НДС-борг до кінця року

Міністерство фінансів України розраховує ліквідувати весь обсяг простроченої заборгованості з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра фінансів Вадим КОПИЛОВ сьогодні під час бесіди з журналістами, яка відбулася в рамках обговорення нової редакції Податкового кодексу (ПК).

«На 1 листопада заборгованість становила близько 9 млрд. грн., це дає нам можливість до кінця року повністю ліквідувати прострочену заборгованість з ПДВ», - сказав В.КОПИЛОВ.

Він повідомив, що на сьогодні Державний бюджет володіє необхідною сумою фінансових ресурсів.

Також В.КОПИЛОВ зазначив, що ліквідація заборгованості з відшкодування ПДВ дозволить вже з 1 січня почати перехід на автоматичне відшкодування цього податку.

«На відпрацювання системи (системи автоматичного відшкодування ПДВ) знадобитися, щонайменше, півроку, максимум - наступний рік», - сказав В.КОПИЛОВ.

Нова редакція ПК передбачає, що платникам ПДВ, які відповідають встановленим вимогам, а саме, мають 20 і більше працівників, заробітну плату не менш як 2,5 розміру мінімальної зарплати, не є банкротами і не мають боргів зі сплати інших податків, ПДВ буде відшкодовуватися в автоматичному режимі. При цьому передбачене нарахування пені стосовно держави за несвоєчасне відшкодування ПДВ.

Мінфін має намір вільні кошти на ЄКР класти на депозит у банках

Міністерство фінансів України має намір використовувати вільні кошти на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) і кошти валютних рахунків Державного бюджету для розміщення на депозитних рахунках у банках. Відповідний порядок затверджений постановою Кабінету міністрів України від 10 листопаду ц.р., текст якої розміщений на урядовому порталі.

Передбачено, що розміщення можливе виключно у державних банках.

Крім того, уряд передбачив можливість використання коштів ЄКР для придбання Мінфіном облігацій внутрішньої державної позики з одночасним встановленням зобов`язань відносно їх продажу і подальшого повернення коштів на ЄКР до кінця року.

Нафта. Газ

Бойко очолив Міжнародний консорціум з управління ГТС України

Міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА обрали головою ТОВ "Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України" (м. Київ).

Про це сказано у звіті міністерства про виконану роботу за 9 місяців, розміщеному на сайті Мінпаленерго.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення учасники товариства прийняли на зборах 16 вересня.

У документі також зазначають, що під час засідання російська сторона запропонувала розглянути питання про перспективи участі Міжнародного консорціуму в управлінні і розвитку ГТС України, а також в експлуатації окремих західно-україньских підземних сховищ газу (ПСГ) на умовах оренди або в іншій формі.

АМК почав перевіряти виликих операторів нафторинку

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав перевіряти великих операторів ринку нафтопродуктів у зв`язку з підвищенням роздрібних цін на паливо.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив заступник начальника управління контролю ринків паливно-енергетичного комплексу і промисловості АМКУ Сергій КИРИЛЕНКО під час виступу на Другій Міжнародній конференції з питань розвитку українського ринку нафтопродуктів сьогодні в Києві.

"З 6 листопада почалося підвищення цін. Почали перевірки великих операторів на загальнодержавному ринку", - зазначив С. КИРИЛЕНКО.

При цьому він не виключив, що зростання цін на АЗС може носити "цілком ринковий характер".

«Надра України» завершила 9 місяців з прибутком 2,4 млн. грн.

НАК «Надра України» завершила січень-вересень ц.р. з чистим прибутком 2,401 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 року чистий збиток становив 30,321 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в січні-вересні ц.р. НАК "Надра України" скоротила чистий дохід на 12,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 95,488 млн. грн., а також скоротила валовий дохід (виручку) від реалізації на 10,2% – до 116,259 млн. грн.

Промисловість

Азаров доручив створити в Україні світлодіодне освітлювальне виробництво

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив за два роки створити в Україні світлодіодне освітлювальне виробництво.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема таке завдання на засіданні з питань науково-технічної і інноваційної політики отримав голова Держкомітету з питань науки, інновацій і інформатизації Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

М. АЗАРОВ підкреслив, що через два роки Україна повинна мати виробництво, яке повністю забезпечить Україну освітлювальними приладами на світлодіодній основі.

При цьому він висловив готовність переходу усіх державних структур на освітлювальні прилади вітчизняного виробництва.

У свою чергу В. СЕМИНОЖЕНКО доповів М. АЗАРОВУ, що на сьогодні розроблене техніко-економічне обгрунтування відповідного спільного підприємства, і вже вирішується питання щодо форми фінансування.

Агро

«Укрцукор» прогнозує ріст цін на цукор на 5-18%

Національна асоціація цукровиробників України "Укрцукор" прогнозує зростання цін на цукор в країні на 5-18% у грудні 2010г. - січні 2011 р. Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив голова правління НАЦУ "Укрцукор" Микола ЯРЧУК.

"Ми прогнозуємо, що 1-1,1 тис. дол. за тонну, тобто 7,5-8,5 грн. за кг, буде відпускна ціна", - повідомив М. ЯРЧУК, зазначивши, що на сьогодні відпускна ціна цукру складає 7,15-7,2 грн./кг. При цьому, за даними асоціації, собівартість виробництва цукру у поточному сезоні висока і досягає 6,5 грн./кг.

"Ціна почне рости після закінчення переробки буряка - у грудні-січні. Зростання не буде різким, тому що грає роль те, що зараз сезонне надвиробництво. Цукор виробляють 2 місяці, а реалізують протягом року. Сьогодні його пропозиція вища, ніж попит, а з часом вирівнюватиметься", - пояснив він.

При цьому М. ЯРЧУК сказав, що велику роль у внутрішніх цінах на цукор грає світовий ринок. "Усе залежатиме від того, яка буде світова ціна, тому що у світі дефіцит цукру відчувається. Ціна на світовому ринку постійно росте, а це впливає на наш ринок, тому що ми залежимо від світової ціни і ціни на цукор-сирець. Усі ці чинники говорять про те, що ціна може бути стабільною, але високою", - додав М.ЯРЧУК.