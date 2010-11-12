Анонс подій 12 листопада

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій Клюєв проведе селекторну нараду за участю всіх керівників областей, міст Києва і Севастополя з питань розрахунків за енергоносії.

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Прес-конференція Генерального прокурора України Віктора Пшонки.

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Відбудеться міжнародна конференція “Ринковий нагляд в Україні: крізь призму досвіду країн ЄС”, організовану Комітетом Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

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Прес-конференція на тему: «Чи варто віддавати в оренду окремі сховища газу?». Учасники: колишній представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовській.

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За участю першого заступника голови КДМА Олександра Попова відбудеться засідання Міжурядової ради із співпраці в будівельній діяльності країн СНД і огляд виставкової експозиції «Київ майбутнього».

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Прес-конференція на тему: «Держпідтримка м`ясомолочної галузі України: міфи і реальність», в ході якої будуть обнародувані результати першого в Україні опитування керівників молочних підприємств, проведеного центром «Соціальний моніторинг».

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Почне роботу урядова пряма телефонна лінія за участю голови Держспоживстандарту України Олександра Матвійчука.

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Після капітального ремонту буде відкрита об`їзна автомобільна дорога навколо м. Харків.

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(УНІАН)