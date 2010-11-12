Льовочкін перебільшує, звинувачуючи опозицію у можливості зриву домовленостей з ЄС - експерт

Політтехнолог Олег МЕДВЕДЄВ називає перебільшенням звинувачення глави Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА на адресу опозиції у ніби-то намаганні негативно вплинути на результати саміту Україна-ЄС (запланований на 22 листопада у Брюсселі - УНІАН) і зірвати домовленості влади відносно зони вільної торгівлі та безвізового режиму.

Про це О.МЕДВЕДЄВ заявив в ефірі ТВi, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, в опозиції просто немає таких можливостей. «Пан ЛЬОВОЧКІН демонізує та перебільшує можливості опозиції. Якби опозиція була настільки могутня, то, напевне, пан ЛЬОВОЧКІН був би головою тіньової опозиційної адміністрації, а реально адміністрацію очолювали б інші люди», - наголосив експерт.

Разом з тим, він підкреслив, що апеляція до Європи з боку української опозиції є доцільним кроком, оскільки думка Європейського Союзу - це єдина думка, до якої сьогодні дослухається чинна влада.

Він підкреслив, що Євросоюз у перші місяці президентства Віктора ЯНУКОВИЧА надав йому великий аванс, сподіваючись на політичну стабільність в Україні та проведення політики, відповідної до європейських стандартів. Однак, на думку О.МЕДВЕДЄВА, нічого подібного в Україні не відбувається. «Звичайно, терпець Європі уривається, коли вона спостерігає згортання демократії в Україні, і це так чи інакше ускладнюватиме переговори і про зону вільної торгівлі, і про безвізове пересування українських громадян… Пройде ще рік, і ставлення Європи може змінитися безповоротно, і, на жаль, воно може змінитися не тільки до ЯНУКОВИЧА, а й до України в цілому», - зазначив політолог.

Говорячи про проведення місцевих виборів, О.МЕДВЕДЄВ наголосив, що це питання є перегорнутою сторінкою в українській історії. «Зараз треба думати над тим, що зробити, щоб ця сумна історія не була повторена на парламентських виборах. На жаль, з підготовкою парламентських виборів відбувається така ж сама, вибачте, «чортівня», як і з місцевими, і та ж сама технологія: маніпуляція із датою виборів, і маніпуляція із законодавством», - вважає О.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, найбільший подив у європейських спостерігачів викликає той факт, що представники української влади не можуть назвати дату чергових парламентських виборів. «У європейському світі можна дискутувати лише про те, коли можуть відбутися позачергові вибори. А чергові вибори чітко визначаються Конституцією», - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, глава Адміністрації Президента С.ЛЬОВОЧКІН 10 листопада заявив, що представники опозиції зроблять усе можливе на міжнародному рівні для того, аби результати саміту Україна-ЄС 22 листопада у Брюсселі стали найменш успішними для української сторони. "Я, на жаль, мушу констатувати те, що українська опозиція намагається зробити все можливе для того, аби саміт був якомога менш успішним", - сказав він. Глава АП уточнив, що це стосується, перш за все, питання створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС, а також безвізового переміщення українських громадян. "Оскільки для опозиції важливіший неуспіх влади, ніж успіх України", - вважає С.ЛЬОВОЧКІН.

