Томенко презентує «Український щорічник-2011 (діловий щоденник українця)

У вівторок, 16 листопада 2010 року, о 14.00 в конференц-залі Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5) заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО та видавництво «Генеза» презентують «Український щорічник – 2011 (діловий щоденник українця)».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами ініціатора видання М.ТОМЕНКА, основною ідеєю щорічника є те, щоб у ювілейний рік незалежності України кожний день розпочинався не лише зі згадки про державні, національні чи релігійні свята, а й зі згадки про визначних українців. М.ТОМЕНКО переконаний, що власники ділового щоденника по-новому відкриють для себе як досі незнані постаті інтелектуалів, державних та громадських діячів, які працювали в інтересах власного народу, так і вже відомих людей.

За даними прес-служби, щорічник зроблений у форматі ділового щоденника та складений за принципом, що день розпочинається з дня народження визначного українця, згадки про державні, національні, професійні чи релігійні свята, визначні історичні події тощо. Окрім того, у щорічнику розміщено багато корисної статистичної інформації, а на кожний день запропоновано афоризм дня, який пов`язаний з творчістю визначної особистості, що народилася в цей день чи зі своєрідною тематикою дня.

Учасники презентації зможуть отримати примірник видання.