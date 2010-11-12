Генпрокуратура має намір активізувати процедуру екстрадиції Данилишина з Чехії

Генеральна прокуратура України має намір активізувати процедуру екстрадиції із Чехії колишнього міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, який звинувачується у вчиненні фінансово-майнових злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Українські правоохоронці звернулися до Чехії, щоб він був екстрадований. Процес цей затяжний, але будемо активізувати роботу в цьому напрямку, щоб Б.ДАНИЛИШН скоріше був доставлений в Україну», - сказав генпрокурор.

За словами В.ПШОНКИ, усі необхідні матеріали українська сторона з цього приводу передала чеським колегам.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, екс-міністр економіки України, академік Б.ДАНИЛИШИН був затриманий 18 жовтня у Чехії при зверненні за допомогою до лікувальної установи.

Тим часом адвокат колишнього міністра економіки України Степан УКРАЇНЕЦЬ заявив у коментарі УНІАН, що Б.ДАНИЛИШИН сам вирішив зустрітися з українськими слідчими і добровільно прийшов на цю зустріч у посольство України в Чехії у супроводі адвокатів. Адвокат підкреслив, що затримання Б.ДАНИЛИШИНА відбулося прямо на території посольства.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України”.