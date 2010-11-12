Пшонка обіцяє назвати осіб, причетних до незаконного відчуження ряду комунальних об’єктів у Києві

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА обіцяє найближчим часом назвати осіб, причетних до незаконного відчуження ряду комунальних об’єктів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, у провадженні Генпрокуратури перебуває ряд кримінальних справ, порушених за фактами незаконних операцій з підприємствами, які належать столичній громаді («Київмлин», «Київводоканал», «Київхімволокно» тощо – УНІАН), але нікому обвинувачення не висувалося.

«Тим не менше, я думаю, в подальшому буде пред’явлено звинувачення, у тому числі й тим, хто сприяв виведенню цих об’єктів. Іде плідна робота, і я думаю, найближчим часом ми поінформуємо поіменно, хто був за цими злочинами», - сказав генпрокурор.