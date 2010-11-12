Прем’єр Угорщини вбачає в особі Януковича «велику стабільність» для України та українсько-угорських відносин

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор ОРБАН вбачає в особі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «велику стабільність» для розвитку держави, регіону та українсько-угорських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Угорської Республіки заявив під час зустрічі з Президентом України, що відбулася сьогодні у Києві.

На початку зустрічі В.ОРБАН привітав В.ЯНУКОВИЧА із перемогою на виборах.

«Однозначно, що для нас у вашій особі ми бачимо величезну стабільність як для України, так і для регіону», - наголосив прем’єр-міністр Угорщини.

Він також відзначив, що його візит до України є дуже важливим для угорської сторони, адже наша держава є однією із найбільших країн Європи, а також одним із найбільших сусідів Угорщини.

«Тому я вважав своїм обов’язком якнайшвидше здійснити візит в Україну», - також заявив В.ОРБАН.

Він висловив переконання, що Україна та Угорщина мають великі перспективи взаємної співпраці.

«Такої ситуації, яку ми маємо, наразі ще не було. Стабільна Україна є сусідом стабільної Угорщини. Дуже давно такого не було. На мою думку, це величезні можливості. І переконаний у тому, що багато чого залежить від вас особисто і від мене особисто – що ми можемо від таких стабільних відносин реалізувати», - сказав В.ОРБАН.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що візит прем’єр-міністра Угорщини є знаковим для України. Президент наголосив на необхідності зміцнення двосторонніх відносин.

«Наші стосунки мають добру основу і поглиблення політичного діалогу повинно сприяти масштабній економічній співпраці», - також підкреслив глава держави.