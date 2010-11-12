СКЛАД КАБМІНУ (на 12.11.2010)

УРЯД УКРАЇНИ - 2010 ПРЕМ`ЄР-МІНІСТР - АЗАРОВ Микола Янович ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕМ`ЄР-МІНІСТР - КЛЮЄВ Андрій Петрович; ВІЦЕ-ПРЕМ`ЄРИ : З питань Євро-2012 - Колєсников Борис Вікторович; З питань економіки - Тігіпко Сергій Леонідович; З питань регіональної політики - Тихонов Віктор Миколайович; МІНІСТРИ : Міністр охорони навколишнього середовища - Микола Владиславович Злочевський; Міністр палива та енергетики - Юрій Анатолійович Бойко; Міністр транспорту і зв`язку - Костянтин Олексійович Єфименко; Міністр промислової політики - Дмитро Валерієвич Колєсніков; Міністр культури і туризму - Михайло Андрійович Кулиняк; Міністр юстиції - Олександр Володимирович Лавринович; Міністр охорони здоров`я - Зиновій Миколайович Митник; Міністр внутрішніх справ - Анатолій Володимирович Могильов; Міністр праці і соцполітики - Василь Іванович Надрага; Міністр ЖКГ - Юрій Єгорович Хіврич; Міністр аграрної політики - Микола Іванович Присяжнюк; Міністр молоді та спорту - Раввіль Сафович Сафіуллін; Міністр освіти - Дмитро Володимирович Табачник; Міністр Кабінету Міністрів - Анатолій Володимирович Толстоухов Міністр економіки - Василь Петрович Цушко; Міністр фінансів - Федір Олексійович Ярошенко; Міністр регіонального розвитку та будівництва - Володимир Григорович Яцуба; Міністр вугільної промисловості - Юрій Петрович Ященко; Міністр з питань надзвичайних ситуацій - Віктор Іванович Балога; Міністр закордонних справ - Костянтин Іванович Грищенко; Міністр оборони - Михайло Броніславович Єжель.

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