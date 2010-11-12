СКЛАД КАБМІНУ (на 12.11.2010)

15:11, 12 листопада 2010
Різне
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УРЯД УКРАЇНИ - 2010

ПРЕМ`ЄР-МІНІСТР    -   АЗАРОВ Микола Янович

ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕМ`ЄР-МІНІСТР   -   КЛЮЄВ Андрій Петрович;

ВІЦЕ-ПРЕМ`ЄРИ:

З питань Євро-2012 - Колєсников Борис Вікторович;

З питань економіки - Тігіпко Сергій Леонідович;

З питань регіональної політики - Тихонов Віктор Миколайович;

МІНІСТРИ:

Міністр охорони навколишнього середовища - Микола Владиславович Злочевський;

Міністр палива та енергетики - Юрій Анатолійович Бойко;

Міністр транспорту і зв`язку -  Костянтин Олексійович Єфименко;

Міністр промислової політики -  Дмитро Валерієвич Колєсніков;

Міністр культури і туризму  -  Михайло Андрійович Кулиняк;

Міністр юстиції - Олександр Володимирович Лавринович;

Міністр охорони здоров`я -  Зиновій Миколайович Митник;

Міністр внутрішніх справ   -  Анатолій Володимирович Могильов;

Міністр праці і соцполітики   -  Василь Іванович Надрага;

Міністр ЖКГ  - Юрій Єгорович Хіврич;

Міністр аграрної політики  -  Микола Іванович Присяжнюк;

Міністр молоді та спорту   -  Раввіль Сафович Сафіуллін;

Міністр освіти  -  Дмитро Володимирович Табачник;

Міністр Кабінету Міністрів  - Анатолій Володимирович Толстоухов

Міністр економіки  -  Василь Петрович Цушко;

Міністр фінансів  - Федір Олексійович Ярошенко;

Міністр регіонального розвитку та будівництва  -  Володимир Григорович Яцуба;

Міністр вугільної промисловості  - Юрій Петрович Ященко;

Міністр з питань надзвичайних ситуацій  - Віктор Іванович Балога;

Міністр закордонних справ  - Костянтин Іванович Грищенко;

Міністр оборони -  Михайло Броніславович Єжель.

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