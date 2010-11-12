СКЛАД КАБМІНУ (на 12.11.2010)
УРЯД УКРАЇНИ - 2010
ПРЕМ`ЄР-МІНІСТР - АЗАРОВ Микола Янович
ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕМ`ЄР-МІНІСТР - КЛЮЄВ Андрій Петрович;
ВІЦЕ-ПРЕМ`ЄРИ:
З питань Євро-2012 - Колєсников Борис Вікторович;
З питань економіки - Тігіпко Сергій Леонідович;
З питань регіональної політики - Тихонов Віктор Миколайович;
МІНІСТРИ:
Міністр охорони навколишнього середовища - Микола Владиславович Злочевський;
Міністр палива та енергетики - Юрій Анатолійович Бойко;
Міністр транспорту і зв`язку - Костянтин Олексійович Єфименко;
Міністр промислової політики - Дмитро Валерієвич Колєсніков;
Міністр культури і туризму - Михайло Андрійович Кулиняк;
Міністр юстиції - Олександр Володимирович Лавринович;
Міністр охорони здоров`я - Зиновій Миколайович Митник;
Міністр внутрішніх справ - Анатолій Володимирович Могильов;
Міністр праці і соцполітики - Василь Іванович Надрага;
Міністр ЖКГ - Юрій Єгорович Хіврич;
Міністр аграрної політики - Микола Іванович Присяжнюк;
Міністр молоді та спорту - Раввіль Сафович Сафіуллін;
Міністр освіти - Дмитро Володимирович Табачник;
Міністр Кабінету Міністрів - Анатолій Володимирович Толстоухов
Міністр економіки - Василь Петрович Цушко;
Міністр фінансів - Федір Олексійович Ярошенко;
Міністр регіонального розвитку та будівництва - Володимир Григорович Яцуба;
Міністр вугільної промисловості - Юрій Петрович Ященко;
Міністр з питань надзвичайних ситуацій - Віктор Іванович Балога;
Міністр закордонних справ - Костянтин Іванович Грищенко;
Міністр оборони - Михайло Броніславович Єжель.