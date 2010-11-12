Головне за 12 листопада

Новини дня

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Серед основних новин дня стали заява уряду компенсувати Нафтогазу різницю у тарифах на газ до середини грудня, запевнення Азарова зберегти обсяг держгарантій у 2011 році на рівні 2010 року, намір побудувати в Україні разом із Кубою підприємство по виробництву онкопрепаратів...

Завтра у західних та північних областях України очікуються дощі

Завтра у західних та північних областях України очікується невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних, північних та центральних областях пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат місцями 40 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 4-9° тепла, у південних областях 7-12°; вдень 13-18°, у північній частині 10-15°; у Криму вночі 10-15°, вдень 17-22°.

У Київській області у суботу очікується невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°. У Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

Фінанси

Акціонери ПУМБу та «Донгорбанку» прийняли рішення про об’єднання

Акціонери "Першого українського міжнародного банку" (ПУМБ, Київ) і "Донгорбанку" (Донецьк) на спільних зборах прийняли рішення про об`єднання двох банків в один шляхом приєднання "Донгорбанку" до ПУМБу.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті компанії СКМ, яка є головним акціонером обох банків.

"Акціонери банків прийняли рішення про приєднання "Донгорбанку" до ПУМБу. Процес інтеграції буде початий з моменту отримання дозволу Нацбанку України. Ми сподіваємося, це станеться вже у грудні цього року", - сказав голова наглядових рад обох банків Ілля АРХИПОВ.

Нафта. Газ

Україна збільшила імпорт газу на 4,9%

Україна у січні-вересні збільшила імпорт природного газу на 4,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 6 млрд. 138,362 млн. дол. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, об`єм імпорту природного газу у січні-вересні в загальному об`ємі імпорту склав 14,7%.

Експорт природного газу у січні-вересні скоротився на 5,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млн. 217,3 тис. дол.

У той же час, як зазначили у Держкомстаті, за 9 місяців Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 72,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 3 млрд. 184,166 млн. дол.

Об`єм імпорту нафти в загальному об`ємі імпорту у січні-вересні склав 7,6%.

Промисловість

В Україні планують створити спільне з Кубою підприємство з виробництва онкопрепаратів

В Україні планують створити спільне з Кубою підприємство з виробництва онкологічних препаратів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра України Віктора ТИХОНОВА, який перебуває з робочим візитом у Республіці Куба на чолі української частини Міжурядової українсько-кубинської комісії з торговельно-економічної і науково-технічної співпраці.

За словами В. ТИХОНОВА, Україна зацікавлена у продовженні взаємовигідної співпраці з Кубою у медичній сфері і в медико-фармацевтичній галузі. Він зазначив, що у рамках Х засідання комісії відбулася робоча зустріч представників міністерств охорони здоров`я обох країн. Уряд України, за словами віце-прем`єра, надасть усю необхідну допомогу в реалізації спільних проектів у сфері охорони здоров`я.

В. ТИХОНОВ висловив вдячність уряду Куби за 20-річну висококваліфіковану медичну допомогу, яку надають у лікувально-оздоровчому центрі "Тарара" українським дітям, постраждалим в результаті Чорнобильської катастрофи. Він підтвердив зацікавленість української сторони в продовженні оздоровлення і лікування дітей.

У свою чергу кубинська сторона, за словами В. ТИХОНОВА, висловила готовність і надалі надавати безстрокову допомогу у лікуванні і оздоровленні дітей на безкоштовній основі.

Будівництво

Генплан Києва затверджуватиме Президент України – Мінрегіонбуд

Генеральний план розвитку Києва затверджуватиме не Кабінет міністрів, як планувалося раніше, а Президент України.

Про це повідомив в.о. першого заступника міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолій БЕРКУТА на прес-конференції в рамках засідання Міжурядової ради зі співпраці в будівельній діяльності країн СНД.

За його словами, така норма закладена в законопроекті про вдосконалення дозвільної системи в будівництві, який Мінрегіонбуд планує винести на розгляд Кабінету міністрів 15 листопада.

«Генплан міста Києва затверджується Президентом. З юристами ми це питання обговорили. Таким чином, захочеш внести зміни до генерального плану, потрібно буде йти в ту інстанцію, яка цей документ затвердила», - сказав він.

А.БЕРКУТА також відзначив, що з переліку дозвільної документації для будівництва вилучено містобудівне обгрунтування як вид планувальної документації.

«Цим самим ми знімаємо можливість весь час правити генеральний план на догоду окремим особам», - сказав він.

Вартість реконструкції НСК «Олімпійський» може збільшитися у 2 рази

Вартість реконструкції НСК "Олімпійський" у Києві може бути збільшена у 2 рази від первинного кошторису - з 2,114 млн. грн. до 4-4,5 млрд. грн.

Таку думку висловив журналістам в.о. першого заступника міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолій БЕРКУТА у рамках засідання Міжурядової ради зі співпраці в будівельній діяльності країн СНД.

За його словами, первинний кошторис у 2,114 млн. грн. затверджувався для того, щоб почати будівництво на підставі техніко-економічного обгрунтування, а після закінчення цієї суми, її збільшення до понад 3 млрд. грн. - для того, щоб продовжити будівництво. При цьому заявляли про подальше коригування вартості реконструкції.

"Це буде не менше коефіцієнта 2 до того, що ми мали. Це буде десь 4-4,5 мільярда", - сказав він.

За даними А. БЕРКУТИ, на сьогодні замовник реконструкції спорткомплексу замовив коригування проекту і визначення його остаточної вартості, для чого проектувальник спорткомплексу, компанія GMP, повинна підготувати усі технічні рішення. "На сьогодні залишається цілий ряд до кінця не вирішених питань. Це питання, пов`язані з устаткуванням, облаштуванням поля і остаточною вартістю, які ми матимемо для покриття. Тому що можуть виникнути додаткові питання, коли ми почнемо піднімати покриття", - додав він.

Попов вважає питання реконструкції «хрущовок» у Києві перспективою 2-3 років

Заступник київської міської голови Олександр ПОПОВ вважає питання початку реконструкції кварталів застарілого житла в столиці перспективою найближчих 2-3 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в рамках засідання Міжурядової ради із співпраці у будівельній діяльності країн СНД.

«Я не вірю, що наступного року такий проект почне реалізовуватись (проект реконструкції «хрущовок» – УНІАН) з фінансової точки зору. Тому що ці проекти повинні бути цікаві бізнесу, він повинен у цьому брати участь. З цієї причини, враховуючи, що у нас економічний спад, я не бачу, що наступного року може зайти інвестор у ці проекти. На мій погляд, це перспектива 2-3 років», – сказав він.

У свою чергу, виконувач обов`язків першого заступника міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолій БЕРКУТА відзначив, що поділяє цей погляд.

За його словами, в міністерстві є напрацьовані проекти з реконструкції кварталів застарілого житла, зокрема, кварталу на вулиці Маршала Гречка.

Транспорт

У проекті держбюджету-2011 передбачено 1 млрд. грн. на переобладнання залізничних переїздів

У проекті державного бюджету на 2011 рік передбачено 1 млрд. грн. на переобладнання залізничних переїздів.

Про це у Харкові журналістам повідомив заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

За словами А.КЛЮЄВА, уряд наступного тижня розгляне фінансовий план «Укрзалізниці», у якому також передбачені кошти на реконструкцію залізничних переїздів.

«Зараз готується план робіт і графік, а питання фінансування ми будемо розглядати у фінплані «Укрзалізниці». Наступного тижня фінплан «Укрзалізниці» буде розглянутий на засіданні уряду. Також у проекті бюджету на 2011 рік сума близько 1 млрд. грн. буде направлена на розгляд цих питань», - сказав А.КЛЮЄВ.

У 2011 році в рамках підготовки України до Євро-2012 буде здано в експлуатацію 6 автошляхів

У рамках підготовки України до Євро-2012 впродовж 2011 року буде відремонтовано й здано в експлуатацію 6 автомобільних доріг.

Про це на відкритті харківської окружної дороги заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Я думаю, що до кінця 2011 року ми закінчимо дороги Київ – Дніпропетровськ, Київ – Харків, Київ – Донецьк, Київ – Житомир, Житомир – Рівне, Донецьк – Ростов. У нас ціла низка доріг, які ми зараз готуємо при підготовці до Євро-2012. Ми повинні до кінця наступного року їх закінчити, і ми це зробимо», - сказав перший віце-прем`єр.

Кажучи про можливі проблеми з фінансуванням будівництва цих об`єктів, А.КЛЮЄВ запевнив, що проблеми виділення коштів буде вирішено.

Агро

Мінекономіки розподілило квоти на експорт зернових в обсязі 2,114 млн. тонн

Міністерство економіки України розподілило квоти на експорт зернових в обсязі 2,114 млн. тонн.

Відповідне рішення затвердила сьогодні комісія Мінекономіки з питань розподілу квот.

Як повідомив голова комісії Олександр СУХОМЛИН, на сьогоднішній день подано 75 заявок від суб`єктів господарювання, зокрема, заявки на експорт кукурудзи подано на 1 млн. 115 тис. тонн, на експорт пшениці – на 155 тис. тонн, на експорт ячменю – на 224 тис. тонн. Заявок на експорт жита і гречки не надходило.

О.СУХОМЛИН відзначив, що по кукурудзі загальний обсяг затвердженої квоти становить 2 млн. тонн, тому комісія задовольнила всі заявки, що надійшли, на її експорт. Квота на експорт пшениці встановлена в обсягу 500 тис. тонн, тому ухвалено рішення пропорційно зменшити всі подані заявки на коефіцієнт 1,09.

Квота на експорт ячменю затверджена в обсягу 200 тис. тонн, тому комісія ухвалила рішення пропорційно зменшити всі одержані заявки на коефіцієнт 1,12.