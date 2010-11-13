Головне за 13 листопада

Новини дня

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Основними новинами дня стали повідомлення Мінпраці про те, що збільшення робочого тижня не буде, іноземні інвестори мають намір викуповувати внутрішній борг України, Росія має намір підвищити ввізні мита на низку труб з України...

Соцполітики

Збільшення робочого тижня не буде

Новий Трудовий кодекс не передбачає збільшення робочого тижня з 40 до 48 годин.

Про це заявив заступник міністра праці та соціальної політики Андрій Черкасов, повідомляє прес-служба Мінпраці.

За словами Черкасова, проектом Трудового кодексу, підготовленого до другого читання на засіданні Верховної ради, передбачено, що нормальна тривалість робочого часу, згідно зі статтею 131, становить 40 годин на тиждень.

"Аналогічна норма встановлена у чинному в даний час Кодексі законів про працю", - зазначив він.

"Водночас статтею 143 проекту Трудового кодексу передбачено, що максимальна тривалість щоденної роботи за підсумованим обліком робочого часу не повинна перевищувати 12 годин і максимальна тривалість роботи протягом тижня за підсумованим обліком робочого часу не повинна перевищувати 48 годин", - цитує чиновника прес-служба.

Отже, зазначив Черкасов, у цій статті ідеться про такий режим роботи, як підсумований облік робочого часу.

Його введення допускається на тих підприємствах (цехах, дільницях) і на тих видах робіт, де за умовами виробництва не може бути дотримана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу.

"Тобто, щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за цей обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу, яка визначається з розрахунку 40-годинного робочого тижня", - додав він.

Як повідомлялося, на наступному пленарному тижні в парламенті може бути розглянутий і прийнятий проект нового Трудового кодексу.

У першому читанні Трудовий кодекс був прийнятий у 2009 році.

Разом з тим, голова Верховної ради Володимир Литвин заявив, що найближчим часом парламент не планує розглядати проект Трудового кодексу.

Фінанси

Іноземні інвестори цікавляться портфелем ОВДП Нацбанка

Іноземні інвестори цікавляться портфелем ОВДП, яким розпоряджається Національний банк України.

Про це заявив виконавчий директор НБУ з економічних питань Ігор ШУМИЛО під час засідання 11 листопада фінансового прес-клубу «Держоблігації - тиха гавань або зона підвищеного ризику», повідомляє тижневик «Дзеркало тижня» (13-19 листопада).

За словами чиновника, зниження ризику по ОВДП при збереженні високих дохідностей зробило ці папери більш привабливим інструментом для інвестицій для інвесторів з-за кордону.

«У НБУ можуть з`явитися можливості для продажу цінних паперів зі свого портфеля і викупу валюти, якщо буде істотне перевищення його пропозиції над попитом», - зазначив І.ШУМИЛО.

Коментуючи побоювання деяких експертів, що можливий масовий вихід іноземних інвесторів з вкладень в ОВДП може дестабілізувати, зокрема, валютний ринок, представник НБУ зазначив, що передчасний вихід для них не матиме сенсу при якісній макроекономічній політиці, а можливе посилення гривні в 2011 році і в подальші роки може зробити такі вкладення навіть ще привабливішими.

ПЕК

«Газпром» спростував чутки про відставку Міллера

Офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ рішуче спростував інформацію про можливу відставку до кінця року керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА.

Коментуючи РБК неофіційну інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про те, що О.МІЛЛЕР нібито може піти зі своєї посади, С.КУПРІЯНОВ назвав це нісенітницею. За його словами, опубліковані дані про відставку керівника «Газпрому» не відповідають дійсності.

Сьогодні в російській газеті "Известия" з`явилася публікація про те, що О.МІЛЛЕР до кінця року може піти з посади через "проблеми зі здоров`ям". Також наголошувалося, що керівник концерну "закриває справи" і що закриття великих операцій концерну очікується до кінця року.

О.МІЛЛЕР керує «Газпромом» з 2001 року, його нинішній контракт закінчується навесні 2011 року.

На даний час він обіймає посаду голови правління компанії і заступника голови ради директорів.

Промисловість

Мінпромторг Росії пропонує підвищити ввізні мита на низку труб з України

Міністерство промисловості й торгівлі Російської Федерації після проведеного антидемпінгового розслідування пропонує підвищити і продовжити дію ввізних мит щодо низки труб, вироблених в Україні, ще на п`ять років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, на обсадні труби пропонується збільшити мито з 11,4% до 18,9%, на труби діаметром до 820 мм - із 8,9% до 37,8%, а також встановити окреме демпінгове мито у розмірі 19,4% для труб, вироблених групою «Інтерпайп», і у розмірі 37,8% - для труб, виготовлених ВАТ «Дніпропетровський трубний завод».

Антидемпінгові мита були запроваджені у січні 2006 року терміном на п`ять років.

У період з 2005 по 2009 рік імпорт в РФ обсадних труб українського виробництва збільшився на 9,4% і становив у 2009 році 80,6 тис. тонн.

Обсяг імпорту з України в першому півріччі 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року зріс на 39,8% (до 37,2 тис. тонн).

Транспорт

МНС Росії придбає два українсько-російські літаки Ан-148

Відкрите акціонерне товариство «Об`єднана авіабудівна корпорація» (ВАТ «ОАК») перемогло в аукціоні на поставку двох літаків Ан-148, проведеному Міністерством РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «ОАК», договір на поставку двох літаків був підписаний президентом ВАТ «ОАК» Олексієм ФЕДОРОВИМ і начальником Управління авіації та авіаційно-рятувальних технологій МНС Росії Рафаїлем ЗАКІРОВИМ.

Поставки плануються на 2012 і 2013 рр. Цьому передуватиме робота з розробки технічного вигляду літака, необхідного замовнику. Літаки будуть поставлені у спеціальній версії, що передбачає можливість швидкої зміни конфігурації літака зі звичайного пасажирського салону на медичний евакуаційний варіант. Виготовлені літаки будуть у ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» (ВАЛТ).

Агро

Мінекономіки опублікувало перелік компаній, що одержали квоти на експорт зерна

Міністерство економіки України опублікувало перелік компаній, що одержали квоти на експорт зерна.

Відповідна інформація розміщена на сайті міністерства.

Зокрема, розподілено 1 млн. 481,8 тис. т кукурудзи між 25 компаніями. Серед компаній, об`єм квот яких найбільший, - ТОВ СП «Нібулон» (307,4 тис. т, або 20,7% від загального об`єму розподілених квот), ТОВ «Кернел-трейд» (276,08 тис. т, 18,63%), підприємство «САРНА» (169 тис. т, 11,4%).

З 500 тис. т пшениці (заявки були на 544 тис. т), розподілених між 14 підприємствами, найбільші квоти одержали ТОВ «Сарна» (117,04 тис. т), ТОВ «Кернел-трейд» (104,3 тис. т), «Сантрейд» (65,05 тис. т), «Нібулон» (46,08 тис. т).

Крім того, 200 тис. т ячменю (заявлено 224,3 тис. т) розподілено між 7 компаніями. Найбільші об`єми у підприємств: «Сарна» (45,78 тис. т), ТОВ «Кернел-трейд» (55,73 тис. т), «Сантрейд» (41,08 тис. т), «Нібулон» (26,95 тис. т).

Україна сподівається отримати від ЄС квоту на експорт зернових у 1,2 млн. тонн

Україна має намір отримати від Європейського Союзу квоту на експорт зернових в 1,2 млн. тонн щорічно.

Про це заявив українським журналістам у Брюсселі міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

“Світовий банк нам розрахував, що ми маємо право претендувати на експорт без квот 1,2 млн. тонн зерна у ЄС. В цілому зернових. І ми цю позицію озвучили. І комісар по торгівлі Карел де ГУХТ підтвердив, що наступні раунди переговорів будуть спрямовані на зближення наших принципових позицій”, - сказав міністр.

Він зазначив, що на сьогодні Євросоюз у рамках переговорів про створення зони вільної торгівлі з Україною пропонує квоту на експорт до ЄС лише 200 тис. тонн зернових на рік.

“Але після сьогоднішньої зустрічі я зрозумів, що ми зможемо знайти порозуміння і збільшити квоту на ввезення зернових у ЄС”, - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.