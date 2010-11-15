Анонс подій 15 листопада

Відбудеться Друге засідання Ради підприємців при Кабінеті Міністрів у новому складі. Тема засідання: «Впровадження національної стратегії розвитку експорту України».

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Біля Верховної Ради відбудеться пікетування з вимогою проведення парламентських слухань за проектом нового Трудового кодексу України. Серед претензій профспілок до проекту Трудового кодексу України.

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Почнеться засідання Погоджувальної ради парламенту.

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Прес-конференція на тему: "Українські торгові центри виходять на європейський рівень".

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Відбудеться брифінг першого заступник голови Держкомпідприємництва Галини Яцишиної на тему: «Скільки в Україні існує державних підприємств при міністерствах і відомствах? Як обкладають бізнес поборами? При яких органах влади в першу чергу їх ліквідовуватимуть?».

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Прес-конференція на тему: "Проект "Сколково" – створення найбільшого на пострадянському просторі «інноваційного хаба» і перспективи співпраці з українськими компаніями".

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Відбудеться засідання Економічної Ради УСПП. Обговорюватиметься проект Податкового кодексу України, підготовлений до розгляду парламентом в другому читанні.

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Відбудеться міжнародний круглий стіл на тему: «Україна-Білорусь: стан і перспективи двостороннього діалогу».

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Прес-конференція голови Львівської обласної державної адміністрації Василя Горбаля на тему: «Євро-2012: стан підготовки Львівської області».

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Голова КОДА Анатолій Присяжнюк візьме участь в торжествах з нагоди відкриття нового, наймогутнішого в області і в Україні, побудованого і оснащеного з урахуванням новітніх європейських технологій, свинокомплекса сільськогосподарської асоціації „Нива Переяславщини”.

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(УНІАН)