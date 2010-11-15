УЄФА виділить польським містам-організаторам Євро-2012 по 5 млн. євро

Союз європейських футбольних асоціацій (УЕФА) виділить кожному польському місту, яке прийматиме матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, майже по 5 млн. євро.

Про це пише сьогодні польська газета DziennikGazetaPrawna, зазначаючи, що міста-організатори Євро- 2008 в Австрії отримали на 15% менше коштів.

За даними видання, по 3,5 млн. євро Гданьськ, Познань, Вроцлав і Варшава отримають готівкою на організацію фан-зон.

Крім того, близько мільйона євро коштуватиме передана кожному з чотирьох міст техніка.

Також міста, які прийматимуть Євро- 2012, отримають маркетингові права і, приблизно, по 60 VIP–квитків, а також УЄФА компенсує їм кошти на так званий city dressing - розміщення банерів з логотипом чемпіонату.

Координатор з питань промоції у компанії PL.2012, який координує підготовку Польщі до європейської футбольної першості, Павло МАДЛЕР назвав успіхом виділення УЄФА цих коштів польським містам-організаторам. За його даними, на початку переговорів УЄФА взагалі не збирався виділяти їм жодних коштів.