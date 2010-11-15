НАНУ ліквідувала Раду з вивчення продуктивних сил на чолі з Данилишиним

Президія Національної академії наук України ухвалила рішення про ліквідацію Ради з вивчення продуктивних сил, головою якої є екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

Про це УНІАН повідомила академік-секретар відділу економіки НАНУ Елла ЛІБАНОВА.

За її інформацією, рішення про ліквідацію РВПС практично одностайно було ухвалено на засіданні Президії НАНУ 3 листопада, оскільки до роботи інституту була низка претензій.

Також вона повідомила, що замість РВПС буде створено інститут економіки природокористування й сталого розвитку (ІЕПСР).

«У ході обговорення ніхто не заперечував із приводу ліквідації. Були претензії до роботи (РВПС). Ідея трансформувати цей інститут і створити замість нього інститут економіки природокористування й сталого розвитку з`явилася ще років 8 тому. Ось і створено інститут», - сказала Е.ЛІБАНОВА.

Вона також зазначила, що директором новоствореного інституту призначений заступник РВПС професор, член-кореспондент НАНУ Михайло ХВЕСИК.

До складу ІЕПСР, повідомила Е.ЛІБАНОВА, увійдуть відділи, які займалися регіональними проблемами в Раді з вивчення продуктивних сил.

Е.ЛИБАНОВА також повідомила, що ніяких звільнень у зв`язку з ліквідацією РВПС поки не відбулося. Також, на її думку, ліквідація Ради відбулася не з політичних причин.

«Тут політики ніякої немає. Генпрокуратура ні причому. Ніяких натисків не було», - зазначила Е.ЛІБАНОВА.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, екс-міністр економіки України, академіка Б.ДАНИЛИШИНА було затримано в Чехії місцевою поліцією 18 жовтня. Адвокат колишнього міністра Степан УКРАЇНЕЦЬ заявив що Б.ДАНИЛИШИН сам вирішив зустрітися з українськими слідчими й добровільно прийшов на зустріч із ними до посольства України в Чехії у супроводі адвокатів. Після чого, українські слідчі «передали» його підзахисного місцевій поліції.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України”.

9 листопада в рамках розгляду справи про хабарництво співробітниками СБУ і Генпрокуратури було затримано начальника Державної інспекції з контролю за цінами Тетяну РУДЬ. 10 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Державної інспекції з контролю за цінами.