Черновецький виконує в Києві представницькі функції мера - Азаров

Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ виконує в основному представницькі функції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час прямої телефонної лінії в газеті «Факты и комментарии».

«Зараз Леонід Михайлович виконує, здебільшого, представницькі функції, а вся тяжкість роботи, всі управлінські рішення приймаються Олександром Павловичем ПОПОВИМ разом з Кабінетом міністрів», - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час, відповідаючи на запитання читачів щодо того, чому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ досі є мером Києва, незважаючи на незадовільну роботу, М.АЗАРОВ зазначив: «Ну, ви ж двічі його обрали».

Разом з тим, за словами М.АЗАРОВА, вибори міського голови столиці можливо буде провести, «коли наведемо порядок».