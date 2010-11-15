В Україні роздрібний товарооборот підприємств зріс на 5,8%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України у січні-жовтні ц.р. (у зіставних цінах) зріс на 5,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і становив 221 млрд. 426,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, зростання обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-жовтня ц.р. зафіксоване в усіх областях України. При цьому найбільше зростання відмічене в Севастополі – на 17,3% – до 2,56 млрд. грн., Луганській – на 11% – до 7,304 млрд. грн., Черкаській – на 9,2% – до 4,35 млрд. грн., Кіровоградській – на 7,9% – до 3,55 млрд. грн. і Запорізькій областях – на 7,8% – до 8,43 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України у 2009 році зменшився на 20,6% порівняно з 2008 роком – до 229 млрд. 855,1 млн. грн., при цьому в січні-жовтні 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року – зменшився на 20,9%.