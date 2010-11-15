Україна виконала лише чотири з понад 60 пріоритетів реформ - експерти

Україна виконала лише чотири з понад 60 пріоритетів реформ, передбачених Порядком денним асоціації (ПДА), який нині регулює відносини між Україною та ЄС.

Про це свідчать результати другого етапу (липень-жовтень 2010 року) громадського моніторингу виконання ПДА, оприлюднені на прес-конференції в УНІАН головою Ради Українського незалежного центру політичних досліджень Юлією ТИЩЕНКО.

“За висновками експертів, Україна виконала лише 4 пріоритети ПДА, у стадії виконання перебувають 55 пріоритетів, 10 пріоритетів не було виконано”, - сказала вона.

Протягом другого етапу моніторингу було проаналізовано 69 пріоритетів ПДА.

Як невиконані експерти оцінили окремі пріоритети у сфері торгівлі та питань, пов’язаних із торгівлею, співробітництва у галузі енергетики, включаючи ядерну. Переважна більшість пріоритетів ПДА перебуває в стадії виконання. Експерти зазначили, що в деяких сферах ситуація не покращилась, порівняно з першим етапом моніторингу (березень-червень), наприклад, у розробці необхідних законодавчої та інституційної рамок у сфері управління міграцією в частині створення Державної міграційної служби або іншого органу, уповноваженого реалізувати державну міграційну політику.

Також експерти вважають невиконаними питання, пов’язані з окремими складовими політичного діалогу, забезпеченням дотримання прав людини та основних свобод, державного внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту і контролю, інформаційного суспільства, охорони навколишнього природного середовища.

Ю.ТИЩЕНКО зазначила, що загалом звітній період (липень-жовтень 2010 р.) характеризується як позитивними діями інститутів влади стосовно виконання ПДА, так і стагнацією змін з питань політичного діалогу - передусім прав людини та дотримання демократичних процедур.

Моніторинг провели провідні українські аналітичні центри за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Довідка УНІАН. Порядок денний асоціації Україна-ЄС є інструментом підготовки до реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Порядок набув чинності 24 листопада 2009 р. після обміну нотами відповідно до правил процедур Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС.