Головне за 15 листопада

Новини дня

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Соцполітика

Податкова допомогла погасити зарплатні борги на суму 2,6 млрд. грн.

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) допомогла забезпечити погашення заборгованості з заробітної плати на загальну суму 2 млрд. 566,4 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні ДПАУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, з початку поточного року за результатами засідань тимчасових комісій при держадміністраціях з питань погашення заборгованості з заробітної плати, участь в роботі яких беруть представники податкових органів, 7,2 тис. підприємств погасили заборгованість з зарплати на суму 1 млрд. 088,9 млн. грн. і перерахували до бюджету 199,4 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб.

Крім того, за результатами проведеної працівниками державних податкових органів індивідуальної роз`яснювальної роботи в частині забезпечення своєчасності виплати заробітної плати 9,6 тис. підприємств погасили заборгованість на суму 1 млрд. 299,5 млн. грн.

«Загалом погашена заборгованість з заробітної плати на загальну суму 2 млрд. 566,4 млн. грн.» - йдеться в повідомленні ДПАУ.

Також повідомляється, що податковими органами України ініційовано питання розірвання контрактів з керівниками 259 підприємств державної і комунальної форм власності. У органи прокуратури направлені матеріали і відомості відносно 4,4 тис. юридичних осіб, які мали довготривалу заборгованість з виплати заробітної плати на суму 827,7 млн. грн.

Економіка

Податковий кодекс може бути прийнятий 16 листопада

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ допускає ухвалення Податкового кодексу у вівторок, 16 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прямої телефонної лінії в газеті «Факты и комментарии».

Відповідаючи на запитання про можливість ухвалення Верховною Радою Податкового кодексу вже у вівторок, М.АЗАРОВ сказав: «Звичайно можливо. Так і треба робити».

Прем`єр-міністр ще раз підкреслив важливість ухвалення цього документа для розвитку економіки України. При цьому він визнав, що така масштабна реформа може містити в собі і негативні риси. «Реформа необхідна. Вона обов`язково має свої плюси і мінуси. Жодної реформи не буває, яка розрахована тільки на плюси. Вона обов`язково має свої мінуси, вона обов`язково по комусь проїдеться, когось зачепить», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що реформа необхідна також у зв`язку з тим, що за існуючою нині податковою системою деякі галузі, що мають досить великий оборот грошових коштів, платять податки за спрощеною системою. Зокрема, він навів як приклад продаж ювелірних виробів і обмін валюти - новий Податковий кодекс збільшить для них податки. «Вони будуть задоволені? Будуть вони нам аплодувати? Не будуть. Тому що на це треба йти свідомо, що певна частина зайнятих у бізнесі аплодувати Податковому кодексу не буде, вона виходитиме і протестуватиме», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він підкреслив, що необхідно шукати компроміс при ухваленні кодексу.

Зростання ВВП у третьому кварталі становило 3,5%

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за третій квартал 2010 р., порівняно з третім кварталом 2009 року., у постійних цінах 2007 р., становив 103,5% (згідно з оперативними даними). Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

«ВВП України за третій квартал 2010 р., порівняно з третім кварталом 2009 р., у постійних цінах 2007 р., становив 103,5%, а з другим кварталом 2010 р. з урахуванням сезонного чинника - 100,1%», - йдеться в повідомленні.

Фінанси

Верховна Рада 23-24 грудня планує ухвалити держбюджет на 2011 рік

Верховна Рада України 23-24 грудня має в цілому ухвалити державний бюджет на 2011 рік.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив голова парламенту Володимир ЛИТВИН.

За його словами, саме тому Верховна Рада має ухвалити проект Податкового кодексу, який підпише Президент, щоб на основі цього кодексу ухвалити держбюджет-2011.

«У випадку вето всі прекрасно розуміють, що це призведе до того, що ми будемо відтерміновувати процес розгляду державного бюджету на 2011 рік», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він додав, що за попередніми планами 2-3 грудня ВР має розглянути проект держбюджету у першому читанні, а 23-24 грудня – ухвалений в цілому.

Уряд планує дефіцит держбюджету цього року на рівні 5,5% - Азаров

Кабінет міністрів України планує дефіцит державного бюджету за підсумками цього року на рівні 5,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час прямої лінії в газеті «Факты и комментарии».

«Ми цього року вийшли на 5,5% дефіциту бюджету», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що в 2011-му році уряд планує показник держбюджету на рівні 3,5%.

Азаров прогнозує недоотримання держбюджетом 700 млн. грн. у зв`язку із зниженням ПДВ на 1%

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує недоотримання до Державного бюджету 700 млн. грн. у зв`язку із зниженням податку на додану вартість (ПДВ) на 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прямої телефонної лінії в газеті «Факты и комментарии».

Прем`єр-міністр зазначив, що проектом Податкового кодексу передбачається поступове зниження ставки ПДВ на 1% за рік. «Це десь 700 млн. грн. подарунок підприємцям у масштабі країни», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що вважає ці кошти досить великими як для підприємців, так і для бюджету.

Уряд не планує у 2010 році секвестр бюджету

Уряд не планує у 2010 році проводити секвестр Державного бюджету.

Про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час прямої лінії в газеті "Факти і коментарі".

"Ніякого секвестру не буде. У нас розрахунки на приватизацію "Укртелекому"", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляли, колишній виконувач обов`язків міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ вважає, що до кінця поточного року в Україні буде другий секвестр бюджету.

На його думку, це основний пункт компромісу між урядом України і Міжнародним валютним фондом.

І. УМАНСЬКИЙ зазначив, що "ситуація з державними фінансами не така хороша і красива, як того хотілося усім". На його думку, "реальний дефіцит бюджету- 2010 буде значно вищим, ніж затверджено законом. Як наслідок, безумовно, необхідно буде цей дефіцит чимось покривати. А МВФ є одним з найбільш дешевих джерел коштів. І ці кошти будуть потрібні уряду".

Парламент 19 листопада заслухає інформацію глави Мінфіну щодо бюджетної політики на 2011 рік

Верховна Рада у п’ятницю, 19 листопада, заслухає інформацію міністра фінансів України Федора ЯРОШЕНКА щодо бюджетної політики уряду на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За його словами, уряд має поінформувати громадськість, яких підходів дотримуватиметься влада при роботі над державним бюджетом і як бюджетні показники відповідатимуть економічній ситуації.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, уряд має поінформувати про основні параметри, що ляжуть в основу меморандуму з МВФ, оскільки це і стане основою для формування держбюджету.

Також Кабмін має дати відповідь на запитання про соціальну політику на наступні роки, оскільки можливості держави вже не співпадають з положеннями чинних законів, додав В.ЛИТВИН.

Нерезиденти з 8 по 15 листопада збільшили обсяг ОВДП у своєму портфелі на 3,4% - до 10,185 млрд. грн.

Нерезиденти за період з 8 по 15 листопада 2010 року збільшили обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у своєму портфелі на 3,4% - до 10,185 млрд. грн., повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Комерційні банки збільшили свій портфель ОВДП на 0,9% - до 52,103 млрд. грн., інші утримувачі скоротили на 1,9% - до 10,646 млрд. грн.

Обсяг ОВДП, утримувачем яких є НБУ, за останній тиждень скоротився на 350 млн. грн. – до 63,858 млрд. грн.

ПЕК

«Нафтогаз» завершив 9 місяців з прибутком 680 млн. грн.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершила січень-вересень ц.р. з чистим прибутком 680,210 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 р. чисті збитки склали 2 млрд. 97,599 млн. грн.

Про це йдеться в квартальній звітності компанії, опублікованій на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що в січні-вересні ц.р. НАК «Нафтогаз України» збільшила чистий дохід на 13,6%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 59 млрд. 682,796 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 15,6% – до 69 млрд. 935,381 млн. грн.

Агро

Аграрії зібрали 41 млн. тонн зерна

За оперативними даними, на 12 листопада аграрії України обмолотили 14,5 млн. га площ під зерновими і зернобобовими культурами (99% від плану) і намолотили 41,121 млн. тонн зерна.

Такі дані надали УНІАН в Міністерстві аграрної політики України.

Повідомляють, що середня врожайність складає 28,3 ц/га.

За інформацією міністерства, кукурудзу на зерно прибрали з площі 2,6 млн. га (96% від плану), отримали 11,689 млн. тонн зерна, середня врожайність - 45,7 ц/га. Рис зібрали з площі 29,3 тис. га (99%), отримали 164,1 тис. тонн, середня врожайність - 56 ц/га.

Крім того, соняшник прибрали з площі 4,4 млн. га (99%), отримали 7,1 млн. тонн насіння, середня врожайність - 16 ц/га.

Цукровий буряк прибрали з площі 484 тис. га (97%), накопали 14,4 млн. тонн коренеплодів, середня врожайність - 297 ц/га.

Сою прибрали з площі 1 млн. га (97%), отримали 1,6 млн. тонн насіння, середня врожайність - 16 ц/га.

Зернотрейдери готують позови через порушення при видачі документів для отримання експортних квоти

Ряд зернотрейдерів готують судові позови у зв`язку з порушеннями при видачі документів, необхідних для отримання квот на експорт зерна.

Про це в телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

«Цілий ряд компаній хоче подавати до суду. Я сьогодні на Раді підприємців при Кабінеті міністрів про це сказав, що ряд компаній зараз готують позови до суду», - відзначив В.КЛИМЕНКО і додав: «Я думаю, що до суду подаватимуть на Мінагрополітіки за незроблену роботу. Я вважаю, що Мінагрополітіки із завданнями, які покладені Кабінетом міністрів постановою, повністю не впоралося».

За словами В.КЛИМЕНКА, Міністерство аграрної політики з незрозумілих причин одним компаніям видало необхідні документи, а іншим - не видало.

«Анекдот полягає в іншому: Мінагрополітіки тепер на питання, чому ви не видали (необхідні документи – УНІАН) компаніям відомим, з нормальними документами, сьогодні стало видавати документи з позначкою 12 числа. Представники компаній 12 числа знаходилися в будівлі міністерства до восьмої вечора. Їм сказали, що ніяких висновків для вас не немає, а сьогодні ряд компаній раптом дізнаються», - відзначив президент УЗА.

Будівництво

В Україні зросло введення в експлуатацію житла на 57%

В Україні у січні-вересні 2010 року введено в експлуатацію 5 млн. 248 кв. м житла, що на 57% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, 48,2% загального обсягу житла введено в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію завершеним будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт.

Без урахування житла, введеного в експлуатацію згідно з тимчасовим порядком, в Україні введено в експлуатацію 2 млн. 716,2 тис. кв. м житла, що на 18,8% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

За даними Держкомстату, більша частка житла (70,7% від загального обсягу, або 3 млн. 710,3 тис. кв. м) введена в експлуатацію в одноквартирних будинках. У будинках з двома і більше квартирами введено відповідно 29,2%, або 1 млн. 532,2 тис. кв. м, у гуртожитках – 0,1% від загального обсягу (5,5 тис. кв. м загальної площі).