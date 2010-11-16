Анонс подій 16 листопада

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Український банківський форум Адама Смітта.

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Біля Верховної Ради України підприємці України проведуть масову акцію протесту проти ухвалення Податкового кодексу України, який знищує малий і середній бізнес.

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Міжнародна конференція «Сучасні виклики системи державних закупівель в Україні» за підтримки Міністерства економіки і Антимонопольного комітету України.

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Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради.

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У Антимонопольному комітеті України відбудеться засідання, на якому ухвалюватиметься рішення щодо платіжної системи VISA.

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Прес-конференція лідерів професійних громадських організацій АПК, які обнародують відкрите звернення до Президента і прем`єр-міністра про ситуацію, що склалася в АПК на тему: «В день працівника сільського господарства аграрії готові вийти на загальнонаціональний страйк».

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11-30 в УНІАН відбудеться сумісна прес-конференція Приватбанку і MasterCard, присвячена запуску нового карткового продукту, – кредитної міні-карти ПриватБанк-MasterCard – інноваційної платіжної карти для активних покупців, зокрема що вважають за краще здійснювати покупки on-line. Учасники: Олександр Дубілет, голова правління Приватбанку, Бела Ставчанські, президент регіону швидкорослих європейських ринків MasterCard Europe і Сергій Равняго, глава представництва MasterCard Europe в Україні. (ул.Крещатик,4,конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 0505255884, ahontar@prp.com.ua (Олександра Гонтарь); 066 7815818, mgribova@prp.com.ua (Мирослава Грібова); 044 4952960, «Пі Ар Пі Україна».

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Прес-конференція міністра аграрної політики України Миколи Прісяжнюка, приурочена до дня працівника сільського господарства.

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Відбудеться брифінг голови парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Н.Корольовськой.

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Відбудеться брифінг на тему: “Полягання виконання бюджету Міністерства оборони України в 2010 році і прогнозовані показники оборонного бюджету 2011 року”.

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Прес-конференція, присвячена підсумкам роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.

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15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Податковий кодекс – смертельний удар по малому і середньому підприємництву». Будуть підведені підсумки акції, яка відбудеться 16 листопада біля Верховної Ради України. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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16-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена сумісній акції протесту малого і середнього бізнесу, профспілок на Майдане Незалежності 16 листопада. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

(УНІАН)