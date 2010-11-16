Янукович звільнив Черновецького і призначив головою КМДА Попова
14:55, 16 листопада 2010Різне
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і призначив на цю посаду Олександра ПОПОВА.
Тексти відповідних указів глави держави розміщено на офіційному сайті Президента.
Згідно з указом № 1037/2010, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО звільнено з посади голови КМДА, а відповідно до указу № 1038/2010, О.ПОПОВА призначено на вказану посаду.
Обидва документи підписані 15 листопада.
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