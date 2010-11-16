Янукович звільнив Черновецького і призначив головою КМДА Попова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і призначив на цю посаду Олександра ПОПОВА.

Тексти відповідних указів глави держави розміщено на офіційному сайті Президента.

Згідно з указом № 1037/2010, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО звільнено з посади голови КМДА, а відповідно до указу № 1038/2010, О.ПОПОВА призначено на вказану посаду.

Обидва документи підписані 15 листопада.