У законі про держзакупівлі не повинно бути виключень – Світовий банк

У законі про державні закупівлі не повинно бути виключень, що дозволяють тим чи іншим підприємствам проводити закупівлі, не використовуючи норми цього закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР у Києві під час конференції, присвяченої обговоренню питання про проведення держзакупівель в Україні, коментуючи пропозицію Кабінету міністрів вивести з-під дії закону про держзакупівлі Аграрний фонд і Держрезерв.

Він наголосив, що згідно з директивами Європейського Союзу, питання про проведення закупівель підприємствами певної сфери можуть визначатися окремими законами, а не виключеннями із загального.

«Вводити окремий порядок закупівель комунальними підприємствами або підприємствами аграрного сектора – це важливо. Проте це треба робити шляхом окремих законів, а не виключеннями у законі», - відзначив М.РАЙЗЕР.

Крім того, він відзначив, що перевірки щодо проведення тендерів необхідно проводити після закінчення конкурсу і укладення контракту, а не до цього. Питання про законність проведеного тендеру, на думку М.РАЙЗЕРА, не повинні регулюватися законом про держзакупівлі.

«У поправках передбачається, що ГоловКРУ, Антимонопольний комітет або Рахункова палата мають це робити і перевіряти ще до того, як підписаний контракт. Це не обов`язково. Треба потім перевіряти. І, якщо будуть порушення, то той, хто їх допустив, має відповідати за це… Будь-які перевірки треба робити після того, а не до того. Питання порушення не повинні розв`язуватися в рамках закону про держзакупівлі», - відзначив М.РАЙЗЕР.

Він також підкреслив, що учасники тендерів повинні мати нагоду оспорювати результати в незалежному професійному органі.

Таким чином, відзначив М.РАЙЗЕР, Антимонопольний комітет, якому деякими поправками пропонується проводити такі перевірки, не підходить для цього. «Для того, щоб Антимонопольний комітет міг проводити такі перевірки, необхідно внести зміни до закону про АМКУ, що дають йому такі повноваження, і забезпечити професійними кадрами.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив ряд змін до закону про державні закупівлі.

За інформацією міністра економіки Василя ЦУШКА, зокрема, пропонується вивести з-під дії закону Аграрний фонд і Держрезерв. Також підприємствам буде дозволено використовувати власні кошти без застосування норм закону про держзакупівлі. Також пропонується дати можливість обласним управлінням економіки самостійно ухвалювати рішення про проведення тендерів державними установами, зокрема, закупівель у одного учасника.

Пізніше Єврокомісія і Світовий банк висловили ряд зауважень щодо змін до закону, які, зокрема, стосуються надання права проведення закупівель у одного учасника з державними монополіями (Аграрний фонд і Держрезерв).

26 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що конструктивні зауваження і пропозиції ЄС і СБ будуть враховані.

У свою чергу перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА заявила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не підпише зміни до закону про держзакупівлі, якщо вони не будуть узгоджені з міжнародними організаціями.