Соболєв: після призначення Попова головою КДМА вибори в Києві взагалі можна не проводити

Заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ вважає, що після сьогоднішнього призначення Олександра ПОПОВА главою Київської держадміністрації фактично втратили сенс вибори мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами С.СОБОЛЄВА, фактично, через маніпуляції із законом про Київ, столиця України втратила своє місцеве самоврядування. За його словами, ніким не обрана особа (О.ПОПОВ – УНІАН) фактично керує містом і є головним розпорядником фінансових ресурсів і потоків Києва. «Після цього поняття виборів мера міста та в Київську міську раду стають нікому не цікавими», - сказав він.

С.СОБОЛЄВ переконаний, що саме для цього і робилася так звана реформа в Києві. «Київ є прикладом того, як ніхто не хоче робити справжні реформи, а хоче без виборів призначати своїх людей на посади», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і призначив на цю посаду Олександра ПОПОВА.

Нагадаємо, Конституційний Суд України 2003 року визначив, що «Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою».

7 вересня 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ", яким надала територіальній громаді міста Києва та Київської міської ради право приймати рішення про утворення (неутворення) районних у місті рад. Згідно із цим законом, виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України, зазначено в законі.

Коментуючи цей закон, директор «Інституту міста» Олександр СЕРГІЄНКО заявляв, що О.ПОПОВ не може бути призначений головою КМДА, незважаючи ні на які зміни до закону «Про столицю».

Як пояснив експерт, «Конституційний Суд України 2003 року визначив, що «Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою» і це рішення має однакову силу з нормами Конституції».

«Звичайно, наш Конституційний Суд може прийняти й прямо протилежне рішення до свого попереднього, як це вже мало місце, але на сьогодні єдиний законний спосіб для О.ПОПОВА стати головою КМДА, це – виграти вибори міського голови, які той таки КСУ (доволі сумнівно) відтермінував до 2012 року», – заявляв експерт 8 вересня ц. р.