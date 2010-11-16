Янукович відвідає Польщу наприкінці поточного або на початку наступного року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить перший візит до Польщі наприкінці поточного або на початку наступного року.



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Польща Маркіян МАЛЬСЬКИЙ.



“Або кінець цього року або на початку наступного”, - сказав він.



Посол зауважив, що у президентів України та Польщі дуже напружений графік через участь у міжнародних заходах, що відбуватимуться до кінця поточного року (саміти НАТО в Лісабоні, Україна-ЄС, ОБСЄ в Астані - УНІАН).



Він також нагадав, що наприкінці грудня у Польщі відзначають Різдвяні свята.



„Ми намагаємося у цьому короткому проміжку часу узгодити цей візит”, - сказав посол.



М.МАЛЬСЬКИЙ також зауважив, що у грудні Польщу з візитом планує відвідати міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.



Як повідомляв УНІАН, 15 листопада у польському МЗС не виключили, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ до кінця поточного року може відвідати Польщу з першим візитом.



Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ з серпня цього року, коли вступ на цей пост, вже двічі відвідав з візитом Україну. Наприкінці вересня Б.КОМОРОВСЬКИЙ у Харкові взяв участь у заходах, приурочених до 70-х роковин Катинської трагедії, а на початку жовтня - у конференції Ялтинської стратегії, де провів свою першу зустріч із В.ЯНУКОВИЧЕМ.



Глава Української держави планував відвідати Польщу у вересні для участі в економічному форумі в Криниці, але цей візит було скасовано.



Пізніше неофіційно повідомлялося, що В.ЯНУКОВИЧ у листопаді може відвідати Польщу з першим офіційний візитом.