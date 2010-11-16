Київ збираються швидко перетворити на європейську столицю

Київ протягом короткого часу має перетворитися на європейську столицю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ, представляючи нового голову Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА депутатам Київської міської ради і співробітникам КМДА.

«Ми з вами маємо дійсно за дуже короткий відрізок часу перетворити Київ на столицю європейської держави. Це зовсім не якесь красиве порівняння або якийсь образ – це наше з вами завдання, до якого ми крок за кроком наближатимемося», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем'єр відзначив, що в Києві надзвичайне багато проблем, які необхідно розв’язувати. При цьому він назвав першочерговим завданням для Києва ухвалення генерального плану розвитку.

Крім того, прем'єр підкреслив необхідність ухвалення програми розвитку міста.

«І крок за кроком домагатися розв’язання поставленого завдання. А у тому, що ми завдання з вами вирішуватимемо, напевно, ви встигли вже за цей короткий термін переконатися», - сказав М.АЗАРОВ.