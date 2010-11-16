Головне за 16 листопада

Основні події сьогоднішнього дня



Фінанси

Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України (АГОМСБУ) ініціюватиме проведення референдуму про недовір'я Кабінету міністрів України і Верховній Раді у зв'язку з початком розгляду проекту Податкового кодексу в існуючій редакції.



Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова координаційної ради АГОМСБУ Ігор ГУРНЯК.



За його словами, питання про початок процедури ініціації референдуму буде розглянуто на позачерговій асамблеї громадських організацій в Києві 22 листопада ц.р.



Також, за словами І.ГУРНЯКА, у разі ухвалення законопроекту в існуючій редакції АГОМСБУ звернеться до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням накласти на нього президентського вето.



Крім того, відзначив голова координаційної ради АГОМСБУ, у разі ухвалення документа асамблея планує провести «податковий страйк», а також почне активну роз'яснювальну роботу в регіонах України про політику діючого уряду.



При цьому І.ГУРНЯК ухилився від уточнюючого питання про форму проведення «податкового страйку», пояснивши, що небажання розкривати його механізм продиктоване необхідністю створення «ефекту раптовості» для чинної влади.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9460/7,9520, на 12:00 звузився спред – 7,9480/7,9510. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9490/7,9540 грн./дол.



Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2557/0,2560, на 12:00 ціни знизилися до 0,2556/0,2567. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,0955 (+0,1380).



На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3580/1,3650. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8130/10,8235, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,7945/10,8045. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні підвищилися до 10,8140/10,8270.

Політика



Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і призначив на цю посаду Олександра ПОПОВА.



Тексти відповідних указів глави держави розміщено на офіційному сайті Президента.



Згідно з указом № 1037/2010, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО звільнено з посади голови КМДА, а відповідно до указу № 1038/2010, О.ПОПОВА призначено на вказану посаду.



Обидва документи підписані 15 листопада.

ПЕК



Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-жовтні 2010 року скоротили видобуток природного газу на 5,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 15,9 млрд. куб. м.



Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.



Згідно з повідомленням, у січні-жовтні ц.р. видобуток нафти в Україні скоротився на 12,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 2,153 млн. тонн.



Видобуток газового конденсату в Україні в січні-жовтні ц.р. скоротився на 7,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 786 тис. тонн, а видобуток нафтового супутнього газу – на 13,2%, до 546 млн. куб. м.



Як повідомляв УНІАН, в 2009 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 2,1% порівняно з 2008 роком – до 20,3 млрд. куб. м. Видобуток нафти скоротився на 6,2% – до 2,899 млн. тонн, видобуток газового конденсату – на 5,2%, до 1,018 млн. тонн, а нафтового супутнього газу – на 14,2%, до 744 млн. куб. м.



Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ГАТ «Чорноморнафтогаз», які входять в структуру НАК «Нафтогаз України».

***

Залежність Євросоюзу від імпорту газу виросте до 2020 року до 73-79% від загального обсягу споживання, а до 2030 року до 81-89%



Такі прогнози наводяться в чорновій версії доповіді єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера, що надійшла в розпорядження ЗМІ, передає K2Kapital.



Минулого тижня Єврокомісія представила нову енергетичну стратегію ЄС до 2020 року.



У ній підкреслювалося, що необхідний обсяг інвестицій для модернізації енергетичної інфраструктури Європи становить 1 трлн. євро.



План також передбачає диверсифікацію нинішніх поставок енергоресурсів, частка Росії в яких, з урахуванням імпорту нафти і газу, складає в даний час близько 33%.



В майбутньому відомство випустить другий огляд з даного питання - "Пріоритети енергетичної інфраструктури на 2020-30 роки - концепція інтегрованої європейської енергосистеми".



В даний час близько 66% своїх газових потреб Європа задовольняє за рахунок імпорту.



У Брюсселі розраховують на створення "південного газового коридору", який дозволить імпортувати газ з Каспійського басейну.



Як очікується, поставки з цього напрямку зможуть покрити 10-20% газових потреб Європи до 2010 року.



Таким чином, щорічний обсяг поставок у Старий світ може скласти 45-90 млрд. кубометрів.

***

ВАТ «Газпром» розглядає можливість додаткових поставок російського газу до Франції газопроводом «Північний потік».



Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками робочої зустрічі голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і заступника голови правління, віце-президента GDF SUEZ Жана-Франсуа СІРЕЛЛІ.



«Сторони обговорили питання взаємодії компаній в енергетичній сфері, зокрема, перспективи додаткових постачань російського газу до Франції газопроводом «Північний потік», - говориться в повідомленні.



Учасники зустрічі зійшлися в думці, що зміцнення довгострокового партнерства між «Газпромом» і GDF SUEZ сприятиме підвищенню безпеки газопостачання споживачів європейських держав.



«Успіхи в реалізації нових інфраструктурних проектів, таких як «Північний» і «Південний потік», є віддзеркаленням взаємних інтересів Росії та Європейського Союзу в енергетичній сфері. Нашим європейським партнерам очевидно, що існуючих транспортних потужностей вже недостатньо для задоволення попиту на газ в довгостроковій перспективі. Впевнений, що наша співпраця з французькими компаніями є одним з ключових чинників у вирішення завдання з забезпечення зростаючих потреб Європи в природному газі», - зазначив О.МІЛЛЕР.



Довідка УНІАН. GDF SUEZ – одне з найбільших енергетичних підприємств Європи, було утворено в 2008 році в результаті злиття компаній Gaz de France і SUEZ. GDF SUEZ працює в галузі електроенергетики, реалізує проекти у сфері розвідки і видобутку, а також переробки і збуту природного газу. Співпраця між «Газпромом» і Gaz de France в галузі газопостачання почалася у вересні 1975 року. За цей період GDF SUEZ було поставлене більш як 300 млрд. куб. м газу.



У грудні 2006 року «Газпром» і Gaz de France підписали Угоду про продовження до 2030 року діючих контрактів на поставки російського природного газу до Франції. Крім того, була досягнута домовленість про початок поставок компанії Gaz de France додаткових обсягів газу по «Північному потоку». На даний момент законтрактований GDF SUEZ річний обсяг поставок цим газопроводом становить 2,5 млрд. куб. м.



«Газпром» також дістав можливість з жовтня 2007 року здійснювати прямі поставки російського газу французьким кінцевим споживачам в обсягу до 1,5 млрд. куб. м на рік.



1 березня 2010 року ВАТ «Газпром» і GDF SUEZ підписали Меморандум про збільшення обсягу поставок російського природного газу і про входження GDF SUEZ в проект «Північний потік». Відповідно до документа сторони вивчать можливість поставок «Газпромом» для GDF SUEZ додатково до 1,5 млрд. куб. м газу на рік, починаючи з 2015 року газопроводом «Північний потік». У липні 2010 р. GDF SUEZ увійшла до складу акціонерів Nord Stream AG з 9-процентною часткою участі після продажу їй німецькими акціонерами «Норд Стрім АГ» по 4,5% акцій.



«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до побережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Протяжність газопроводу близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік намічено на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.



Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, утворене з метою планування, будівництва і подальшої експлуатації морського газопроводу. Зараз долі в компанії Nord Stream AG розподілені таким чином: ВАТ «Газпром» — 51%, Wintershall Oil AG і PEG Infrastruktur AG — по 14,5%, Gasunie Infrastruktur AG — 9%, GDF SUEZ Holding Switzerland AG – 9%.

***



Європейська Рада на своєму засіданні 16-17 грудня обговорить запропоновану Єврокомісією нову енергетичну стратегію.



Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ на брифінгу, організованому Європейським політичним центром.



«Комісар (з питань енергетики – УНІАН) Гюнтер ЕТТІНГЕР представить стратегію, і ми, очевидно, над нею працюватимемо», - сказав Президент Європейської Ради.



Він відзначив, що Європі необхідно концентруватися на питаннях енергетичної безпеки, солідарності, об`єднання інфраструктури, а також на відносинах з Росією й Україною в контексті безпеки постачання енергоносіїв.



Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Єврокомісія представила нову енергетичну стратегію до 2020 року.



Єврокомісія, зокрема, визначила 5 пріоритетів: енергозбереження, інтеграція інфраструктури європейського ринку, визначення єдиної зовнішньої енергетичної політики, розвиток технологій і захист прав споживачів.



На їх базі Єврокомісія планує запропонувати нові законодавчі ініціативи впродовж найближчих 18 місяців.

ОПК



В Україні зростання промислового виробництва в жовтні поточного року порівняно з жовтнем 2009 року становило 10,2%, в січні-жовтні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 10,7%.



Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.



За даними Держкомстату, в жовтні ц.р. порівняно з вереснем зростання промвиробництва становило 4,8%.



Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в жовтні ц.р. проти жовтня 2009 року за галузями становило: у видобувній промисловості – 2,8% (до вересня ц.р. – зростання 4%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – зростання 8,4% (до вересня ц.р. – спад 2,1%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 1,1% ( до вересня ц.р. – зростання 9,3%).



В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва в жовтні ц.р., порівняно з жовтнем 2009 року, становило 11,7% (до вересня ц.р. – зростання 2,3%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 1,4% (до вересня ц.р. – зростання 8,9%).



У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 9,3% (до вересня ц.р. – спад 2%), зокрема, у текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра і виробів з нього – зростання 9% (до вересня ц.р. – 3,2%), у виробництві шкіри, виробів з неї – зростання 10,5% (до вересня ц.р. – 2,5%).



В обробці деревини і виробництві виробів з неї, крім меблів, зростання виробництва в жовтні ц.р. проти жовтня 2009 року становило 1,8% (до вересня ц.р. – зростання 1,4%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 8,2% (до вересня ц.р. – 0,6%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – зростання 13,6% (до вересня ц.р. – спад 1,9%).



У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 21,8% (до вересня ц.р. – 4,2%), зокрема, в хімічному виробництві – 27,5% (до вересня ц.р. – 8,5%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 4,8% (до вересня ц.р. – спад 8,7%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 6,5% (до вересня ц.р. – спад 1,7%).



У металургії і виробництві готових металевих виробів у жовтні ц.р., порівняно з жовтнем 2009 року, зростання виробництва становило 8,9% (до вересня ц.р. – 2,5%); у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 32% (до вересня ц.р. – спад 1,8%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 11,1% (до вересня ц.р. – 0,7%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – 34% (до вересня ц.р. – 1,7%), у виробництві транспортного устаткування – 55,4% ( до вересня ц.р. – спад 5%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 13,2% (до вересня ц.р. – 22,2%).

АПК



Україна продовжить дію квот на експорт зерна до кінця поточного маркетингового року.



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.



Він нагадав, що квоти введені до кінця 2010 року. "Баланси будуть підраховані у грудні, і рішення буде прийнято про те, що квота буде продовжена. Це однозначно", - повідомив міністр.



Він підкреслив, що об'єми квот і методика їх розподілу будуть визначені у грудні.



Він нагадав що у ВРУ є законопроект щодо проведення аукціонів для виділення квот. "Якщо проект буде розглянутий і прийнятий, тоді квоти виділятимуться за цим законом", - сказав міністр.



Міністр повідомив, що з початку поточного маркетингового року Україна вже поставила на зовнішні ринки понад 5,5 млн. тонн зернових. Крім того, ще 2,7 млн. тонн зерна буде експортовано у рамках квоти. Таким чином, до кінця 2010 року експорт зернових складе 8,5 млн. тонн за розрахункового об'єму експорту на поточний МР 12,5-13 млн. тонн.



Таким чином, на думку М. ПРИСЯЖНЮКА, у другому півріччі поточного маркетингового року Україна зможе поставити на зовнішні ринки не більше 5 млн. тонн зернових. Він зазначив, що у таких культурах, як жито і ячмінь, Україна вже практично вичерпала експортний потенціал, але має можливість експортувати пшеницю і кукурудзу.



Довідка УНІАН. Постанова "Про встановлення об'ємів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року" Кабінету Міністрів України прийнято 4 жовтня 2010 року під №938.



Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслин), полби в об'ємі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в об'ємі 1 тис. тонн.



Квоти введені до 31 грудня 2010 року.



Документ затверджує також порядок видачі ліцензій на експорт вказаної продукції і розподілу квот. Розподіл квот здійснюється на підставі заявки, поданої в Міністерство економіки суб'єктом господарської діяльності за встановленою міністерством формою. Разом із заявкою суб'єкт господарської діяльності подає заключення Мінагрополітики про наявність у нього об'єму сільськогосподарської продукції, вказаного в заявці, і можливості її експортувати. Загальний об'єм квот розподіляється комісією пропорційно до об'ємів, вказаних у заключенні Мінагрополітики. Нерозподілений об'єм квот повторно розподіляють.

Євро-2012



Сьогодні у Варшаві презентовано офіційний талісман Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.



Як передає кореспондент УНІАН, талісманом Євро-2012 стануть фігурки двох футболістів, які одягнуті у форму кольорів національних прапорів України та Польщі. На жовтій футболці українця - номер 12, а на білій футболці польського футболіста – номер 20.



У презентації талісману, яка відбулася в Польському театрі у Варшаві, взяли участь генеральний директор УЄФА Девід ТЕЙЛОР, міністр спорту Польщі Адам ГЕРШ, глави футбольних федерацій України та Польщі Григорій СУРКІС та Гжегош ЛЯТО та посли УЄФА Євро-2012 Андрій ШЕВЧЕНКО, Олег БЛОХІН, Збігнев БОНЄК, Анджей ШАРМАХ.



На початку церемонії відбулася демонстрація короткого фільму про історію талісману. Фільм розпочинається з того, що двоє хлопців-футболістів передають пас м’ячем із карти Австрії та Швейцарії до України з Польщею.



З м’яча, який падає під землю, проростає квітка, яка є символом Євро-2012. Потім на землі відкриваються дві пелюстки, в яких прокидаются два юнаки-футболісти у формах національних кольорів Польщі та України, що починають грати футбол.



Після цього на сцені була презентова танцювальна шоу-програма, присвячена талісману, та виступили представники організаторів Євро-2012 від Польщі, України та UEFA.



Виступаючи на церемонії глава Федерації футболу України Григорій СУРКІС сказав, що йому дуже сподобався новий талісман. Він висловив сподівання, що так само його сприймуть футбольні уболівальники.



Андрій ШЕВЧЕНКО, котрий є офіційним послом Євро-2012, також висловив думку, що талісман сподобається фанатам, у першу чергу дітям.



Представники Польщі також позитивно його оцінили.



Генеральний директор UEFA Дейвід ТЕЙЛОР у своїй промові відзначив значний прогрес у підготовці Польщі та України у підготовці чемпіонату.



“UEFA дуже задоволена досягнутим прогресом”, - сказав він.



Розробкою талісману займався один из найкрупніших мультиплікаційнних концернів Warner Brothers, повідомляє український фан-сайт чемпіонату «Все про Євро 2012».



Імена футболістам обиратимуть уболівальники. Вони матимуть можливість обрати з трьох варіантів: Славек-Славко, Сємко-Стрімко, Клемек-Владко.



Голосування триватиме з 16 листопада до 3 грудня, а варіант-переможець буде оголошений 4 грудня.



Голосувати можна на web-сторінці УЄФА, у ресторанах «Макдональдс» в містах-організаторах Євро-2012 та під час турне талісману містами, де проходитиме чемпіонат.



Турне буде проходити: 18 листопада - Познань, 20-21 листопада – Львів, 23-24 листопада - Донецьк, 26 – Вроцлав, 26-27 – Харків, 28-29 листопада – Київ, 29 – Гданськ.



Турне завершиться 4 грудня у Варшаві.



Довідка УНІАН. Україна та Польща виграли право організації Євро-2012 у квітні 2007 року.



Матчі чемпіонату відбудуться у польских Варшаві, Вроцлаві, Гданську, Познані, а також українських Києві, Львові, Донецьку та Харкові.

(УНІАН)

