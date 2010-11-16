Курс НБУ на 17 листопада

Офіційний курс НБУ на 17.11.10 100 USD - 793.5700 (16 листопада - 793.2700)100 EUR - 1080.2075 (16 листопада - 1080.9097)10 RUR - 2.5553 (16 листопада - 2.5703)Облікові курси банківських металів на 17.11.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-108183.43 (16 лист.-108440.01)961 XAG 10 Срібло-2022.02 (16 лист.-2063.30)962XPT10Платина-132526.19(16 лист.-132872.73)964 XPD 10 Паладій-53407.26 (16 лист.-53228.42)

Офіційний курс НБУ на 17.11.10 100 USD - 793.5700 (16 листопада - 793.2700) 100 EUR - 1080.2075 (16 листопада - 1080.9097) 10 RUR - 2.5553 (16 листопада - 2.5703) Облікові курси банківських металів на 17.11.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-108183.43 (16 лист.-108440.01) 961 XAG 10 Срібло-2022.02 (16 лист.-2063.30) 962XPT10Платина-132526.19(16 лист.-132872.73) 964 XPD 10 Паладій-53407.26 (16 лист.-53228.42)

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