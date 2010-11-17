У форматі ГУАМ експерти обговорили питання вдосконалення прикордонного контролю

В рамках діяльності Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ експерти держав-членів обговорили питання вдосконалення прикордонного контролю.



Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, учора в Києві в рамках проведення 13-го засідання керівного комітету Проекту ГУАМ зі сприяння торгівлі і транспортування під головуванням азербайджанської сторони відбулася чергову зустріч експертів прикордонних відомств держав-членів організації.



Учасники засідання обмінялися інформацією про хід просування пропозицій прикордонних відомств держав-членів ГУАМ у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» - «Інтегроване управління кордонами».



Експерти також висловилися за необхідність продовження в рамках рамкової програми ГУАМ - США відповідної роботи з удосконалення прикордонного контролю та модернізації пунктів пропуску через державний кордон на транспортному коридорі ГУАМ, а також обмінялися думками про можливість використання державами-членами модельного курсу ОБСЄ з перевірки документів.