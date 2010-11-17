Анонс на 17 листопада

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.



* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.



* 10-30 - В УНІАН відбудеться підсумкова прес-конференція за результатами реалізації проекту: «Захист прав ініціативних груп громадян перед забудовниками та органами державної влади». Проект здійснювався протягом 10 місяців Асоціацією інвесторів будівництва житлового будинку спільно з ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам», за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Учасники охарактеризують ситуацію зі станом захисту прав інвесторів у житлове будівництво України. Ознайомлять з практичним досвідом і результатами надання допомоги ініціативним групам громадян - інвесторів у житлове будівництво в самоорганізації, юридичного супроводу захисту їх прав та групових інтересів у взаємовідносинах з забудовниками, органами державної влади та місцевого самоврядування. Учасники: Валерій Биковець, голова правління Асоціації інвесторів будівництва жилого будинку; Олексій Гончарук, президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 044-229-57-79, 095-638-95-35, e-mail: press@investhelp.com.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.



* Розпочнеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» і причетності до цього посадових осіб органів державної влади та арешту екс-голови Державної митної служби А. Макаренка.



* У Міжнародному центрі культури і мистецтв «Жовтневий палац» розпочнеться урочисте зібрання з нагоди Дня працівників сільського господарства. До Києва приїдуть відомі аграрії, керівники і рядові фахівці сільгосппідприємств, фермери, Герої України. В урочистостях візьмуть участь представники аграрних галузевих асоціацій, народні депутати та інші.



* Прес-конференція на тему: "До чого призведе ліквідація ЖЕКів та передача будинків власникам квартир? ОВББ - спосіб самоврядування по-європейськи чи вічна війна за свій будинок?" . Учасники: Олександр Кривобородов, начальник управління житлової політики МінЖКГ України; Сергій Вітковський, заст. голови Дарницької РДА з питань комунального господарства; Анатолій Яросевич, голова громадського центру при Дарницькій РДА; Наталя Горячева, юрист; Роман Черненко, голова керуючої компанії, що виконує послуги ЖЕКу; Наталя Задер, голова ОСББ "Лісова пісня", Оксана Тихонович, голова ОСББ по вул. Ахматової.



* За участі голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова відбудеться розширене засідання Колегії КМДА. Прес-конференція голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.



* Відбудеться засідання парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Питання: Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (щодо контрольної стрічки в електронній формі); Проект Закону про саморегулюючі організації; Проект Закону про промислову безпеку; Проект Закону про державне регулювання у сфері житлово-комунальних послуг та ін.



* Розпочнуться урочистості з нагоди святкування 15-ї річниці Українського науково-технологічного центру. Учасники: Хосе Мануель Пінто Тейшейра, голова делегації ЄК в Україні; Даніель Карон, посол Канади в Україні; Маркус Корнаро, директор Директорату ЄК, відповідальний за фінансову допомогу в регіонах Європи, Середнього Сходу та Південного Середземномор'я; Стефан Галл Грен, посол Швеції в Україні; Джон Тефт, посол США в Україні; Володимир Семиноженко, голова Держкомітету України з питань науки, інновацій та інформатизації; Борис Патон, президент НАНУ, та інші. Також відбудеться 31-е засідання членів правління УНТЦ, до складу якого входять високопоставлені посадові особи з Канади, Європейського Союзу, Україна, Сполучених Штатів Америки, а також Азербайджану, Грузії і Молдови.



* Держкомпідприємництво в Апеляційному суді буде відстоювати урядову постанову, що забороняє місцевим органам влади делегувати право регулювання зовнішньої реклами в містах комунальним підприємствам. Його оскаржать ряд комунальних підприємств Миколаєва, Дніпропетровська і Павлограда. Раніше Адміністративний суд м. Києва визнав правомірність урядової постанови, підготовленої Держкомпідприємництвом.



* Відбудеться презентація проекту закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю», розробленого аналітично-дорадчим центром Блакитної стрічки ПРООН / ЄС. Учасники: Рікарда Рігер, директор Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) по Україні; Хосе Роман Леон Лора, керівник відділу з питань економічного співробітництва Представництва ЄС в Україні; Марчін Свєнчіцкі, директор аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки ПРООН / ЄС та ін.



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