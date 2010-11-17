Глави МЗС Польщі та Швеції обговорять сьогодні в Києві питання підготовки саміту Україна-ЄС

Міністри закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ та Швеції Карл БІЛЬДТ під час сьогоднішнього візиту в Україну проведуть зустріч із главою Української держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили у прес-службі польського МЗС.

Представник міністерства відзначив, що програма візиту не передбачає зустрічей із представниками опозиційних партій.

Він повідомив, що за підсумками візиту можлива коротка прес-конференція.

„Імовірно відбудеться короткий брифінг, хоча це питання вчора ще було предметом домовленостей”, - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними польського МЗС, головною темою візиту міністрів закордонних справ Польщі та Швеції в Україну 17 листопада є підготовка саміту Україна-Євросоюз 22 листопада.

За неофіційною інформацією, міністри відвідають Україну на запрошення українського Президента.