Україна на самміті планує обговорити з ЄС питання регіональної співпраці

Україна на самміті з ЄС планує обговорити питання внутрішньої ситуації, двосторонніх відносин та регіональної співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам посол України при Євросоюзі Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«Буде три основних теми», - сказав посол.

Він зазначив, що в питанні внутрішньої ситуації сторони обговорять процеси, що відбуваються як в Україні, так і в ЄС. В питанні двосторонньої співпраці будуть обговорені підготовка угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, питання лібералізації візового режиму, а також секторальної співпраці.

В блоці регіональних питань сторони планують обговорити врегулювання придністровського конфлікту, відносини України з Росією та Білоруссю, а також участь України в програмі ЄС «Аталанта» щодо боротьби з піратством. За словами посла, Україну на самміті представлятиме Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, а також міністри закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО та енергетики Юрій БОЙКО і голова Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН. Європейська сторона буде представлена президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та президентом Європейської Ради Херманом ван РОМПОЄМ.

«Ми також сподіваємося, що комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ та верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН візьмуть участь», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він також наголосив на тому, що Україна, готуючись до самміту, намагалася зосередитися передусім на роботі в прагматичній манері для досягнення відчутних результатів.