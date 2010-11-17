Україна сподівається на збалансовану резолюцію Європарламенту - Єлісєєв

Україна сподівається, що резолюція Європарламенту, яку він планує схвалити щодо України на своїй сесії 22-25 листопада, буде збалансованою.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам в Брюсселі Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

"На нашу думку, резолюція має бути збалансованою, конструктивною і повинна б, швидше, підбадьорювати Україну, ніж бентежити для проведення реформ", - сказав він.

За словами Посла, українська сторона також вважає, що у можливій резолюції Європарламенту мали б бути відображені не лише внутрішні процеси в Україні, але також і питання співпраці УКРАЇНА-ЄС.

"І останнє, але не менш важливе - ми сподіваємося, що Європарламент продовжить зберігати свою роль, перебуваючи в авангарді інтеграції України в ЄС", - підкреслив К. ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент планував ухвалити резолюцію щодо ситуації в Україні 21 жовтня. Проте, за пропозицією групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів голосування двічі переносилося. 21 жовтня - для того, щоб дочекатися проведення місцевих виборів 31 жовтня цього року в Україні, а 10 листопада - через неготову доповідь спостерігачів Європарламенту за виборами.

Група соціалістів і демократів 13 жовтня цього року підписала меморандум про співпрацю з правлячою в Україні Партією регіонів.

Представники групи народних партій вже звинуватили соціалістів у підіграванні українській владі. Європейські "народники" мають в Україні три "сестринські" політичні сили, які представляють опозицію: партії Юлії ТИМОШЕНКО, Віктора ЮЩЕНКА і Бориса ТАРАСЮКА.