Головне на 17 листопада

Конфедерація незалежних профспілок України звернулася до Міжнародної організації праці (МОП) з проханням дати оцінку відповідності норм проекту нового Трудового кодексу міжнародним конвенціям, які регулюють трудові відносини і учасницею яких є Україна.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

За його словами, у зверненні профспілок особлива увага звертається на норму проекту кодексу, авторами якого є народні депутати Василь ХАРА, Ярослав СУХИЙ і Олександр СТОЯН, що передбачає право роботодавця продовжити робочий час працівника у разі наявності у останнього можливості відпочинку в робочу зміну (ч. 2 ст. 143).

«Тепер що, відеокамерами фіксуватиметься, скільки разів чоловік сходив до туалету чи покурити?» - обурився депутат.

Крім того, у зверненні звертається увага на такі дискримінаційні норми законопроекту, як можливість неконтрольованого збільшення тижневого трудового часу з 40 до 48 годин і більше, можливість впровадження спецзасобів спостереження за працівниками, право роботодавця продовжити робочий час для працівника, який перебуває в режимі очікування роботи, тощо.

М.ВОЛИНЕЦЬ зазначив, що ці положення суперечать міжнародним конвенціям, що регулюють трудові відносини, зокрема конвенціям №47, №98 і №158. Також, за його словами, у скарзі незалежних профспілок до МОП викладені факти збільшення в Україні заборгованості із зарплати і виплати заробітних плат нижче рівня мінімальних.

М.ВОЛИНЕЦЬ повідомив, що заява профспілок буде розглянута експертами МОП, ймовірно, наприкінці листопада.

Учасники і організатори протестів проти Податкового кодексу використовують блоги для координації дій.

Так, в мережі мікроблогів Twitter створена спеціальна тема #KAT_ua, в рамках якої учасники сьогоднішніх акцій протесту в Києві та інших містах України, а також співчуваючі їм люди, обмінюються останньою інформацією, яка стосується прийняття Податкового кодексу і подальшого проведення акцій протесту.

Мережа Twitter зручна, зокрема, тим, що дає можливість розміщувати останні повідомлення прямо з мобільних телефонів.

Крім того, на сайті http://politiko.com.ua заведений блог, присвячений акціям протесту проти Податкового кодексу, який можна знайти за цією адресою: http://politiko.com.ua/blogpost46142.

Пост в цьому блозі на тему: «Увага!Важлива інфо про акцію проти Податкового Кодексу Азарова-Тігіпка (оновлюється)» за 4 години був проглянутий понад 1100 разів. Тут же є можливість залишати коментарі і обмінюватися думками про акції протесту.

За січень-жовтень 2010 року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України становило 4,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що зростання ВВП у жовтні становило 5,7%.

Нагадаємо, 10 листопада на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ припустив, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) за січень-жовтень поточного року становитиме близько 5%.

Верховна Рада України відмовилася ухвалити запропонований опозицією законопроект щодо забезпечення енергетичної безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту, внесеного народним депутатом від "БЮТ-Батьківщини" Сергієм СОБОЛЄВИМ, проголосували лише 138 народних депутатів з 418 зареєстрованих в сесійній залі.

"За" проголосували 104 депутати від "БЮТ-Батьківщини", 32 від НУ-НС та 2 позафракційні, фракції ПР, КПУ та Блоку Литвина не дали жодного голосу.

Проектом передбачалося заборонити використання бюджетних коштів, а також коштів, отриманих від міжнародних фінансових організацій, для виконання зобов’язань держави, що випливають з рішень Арбітражного інституту Стокгольмської Торгової палати у справі НАК «Нафтогаз України» проти РосУкрЕнерго.

Пропонувалося також заборонити передачу природного газу, придбаного для використання споживачами, для виконання зобов’язань держави, що випливають із рішень Арбітражного інституту Стокгольмської Торгової палати у справі НАК «Нафтогаз України» проти РосУкрЕнерго.

Цього року більше не планується випуск ПДВ-облігацій для погашення боргів з відшкодування податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

Він підкреслив, що випуск ПДВ-облігацій, проведений раніше, був разовим заходом.

«Це був разовий захід для того, щоб зняти напругу, яка була з відшкодування ПДВ», - сказав міністр.

Разом з цим П.ЯРОШЕНКО зазначив, що заборгованість з відшкодування ПДВ знаходиться в межах 3 млрд. грн.

«У нас, згідно з Меморандумом з Міжнародним валютним фондом, заборгованість, як індикатор, має бути до 3 млрд. Ось до 3 млрд. у нас і є», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Верховна Рада у п`ятницю, 19 листопада, заслуховуватиме звіт Тимчасової слідчої комісії парламенту з питань розслідування ситуації навколо рішення Стокгольмського арбітражу у справі "РосУкрЕнерго".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв`ю журналістам голова цієї ТСК, народний депутат Роман ЗВАРИЧ (НУ-НС).

Він не виключив, що у п`ятницю рішенням парламенту буде припинена робота ТСК у зв`язку із закінчення терміну її діяльності.

Між тим, Р. ЗВАРИЧ зазначив, що "робота комісії не може вважатися завершеною, оскільки ми не виконали мандату, який ми отримали від Верховної Ради - провести розслідування щодо можливої корупції при винесенні ухвали Стокгольмського суду і щодо законності затримання МАКАРЕНКА".

Він сказав, що причина цього - "банально проста". Р. ЗВАРИЧ нагадав, що СБУ порушила справу "щодо тих договорів, які були підписані раніше, ще при керівництві Юлії ТИМОШЕНКО. Зокрема, договори між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом", відповідно до яких понад 11 млрд. кубометрів газу перейшло у власність НАК при поступці боргу, який мав "РосУкрЕнерго" перед тим же "Газпромом". Р. ЗВАРИЧ зазначив,, що в тих матеріалах кримінальної справи "є один, як мінімум, документ, що має гриф «таємно». За його словами, відповідно до Карно-процесуального кодексу, у такому разі слідчий взагалі може засекретити усі матеріали цієї кримінальної справи, "що, до речі, і сталося".

"І, незважаючи на те, що ми скерували майже 100 різних звернень від імені комісії до різних установ, у тому числі в СБУ, Генпрокуратуру і НАК, Міністерство енергетики, Кабмін, відповіді, які ми отримували, практично однакові: у зв`язку з цією обставиною (йдеться про засекречування деяких документів - УНІАН) нас попередили, що нічого не даватимуть".

На уточнююче питання журналістів, чи означає це, що таким чином СБУ "заважала роботі комісії", Р. ЗВАРИЧ сказав: "Ну слово "заважала" дуже сильне слово, а вона не сприяє, безумовно, нам виконати наш прямий обов`язок перед ВР".

Сьогодні у Москві міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО і голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН провели зустріч з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаленерго.

У повідомленні зазначено, що сторони обговорили ряд запитань, які стосуються розвитку двосторонньої співпраці і стратегічного партнерства в енергетичній сфері, зокрема питання відбору оцінювача для проведення процедури оцінки активів української і російської сторін для участі в можливому спільному підприємстві між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" на паритетних принципах.

Нагадаємо, Ю. БОЙКО неодноразово заявляв, що будь-які питання, які стосуються міжнародної співпраці в енергетичній сфері, розглядатиме українська сторона виключно з позиції національних інтересів і базуватимуться вони на паритетних принципах.

Українські депутати запропонували Росії створити спільне підприємство (СП) в нафтохімічному комплексі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, таку ініціативу озвучив сьогодні в Держдумі радник заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики і ядерної безпеки Юрій БЕЛЯЄВ на зустрічі з віце-спікером Держдуми Олександром БАБАКОВИМ і головою комітету з енергетики Держдуми Юрієм ЛІПАТОВИМ.

"Ринок говорить про те, що споживання мінеральних добрив ростиме, аграрний бізнес розвивається. Чом би нам не зробити спільне підприємство в нафтохімічному комплексі? У вас апатити, у нас фосфати, у нас виробництво і Європа поруч. Одна з пропозицій, яку ми підготували - розглянути на державній комісії питання про створення спільного підприємства в нафтохімічному комплексі", - сказав Ю. БЕЛЯЄВ.

Він також зазначив, що Україна дуже важлива для Росії як один з найбільших споживачів російського газу. За словами Ю. БЕЛЯЄВА, Україна розвиватиме нове виробництво, грунтуючись на російських енергоносіях.

У свою чергу, Ю. ЛІПАТОВ зазначив, що будь-яке розсудливе об`єднання йде на користь. "Сам по собі принцип створення СП при з`єднанні кращого з одного й іншого боку держави - це завжди позитивно. І продуктивність більша, і робочі місця з російського і українського боку. Це збільшує можливість випускати якісніший продукт і, як наслідок, збільшує можливості усього товарообігу", - сказав він.

"Як ідею ми цю пропозицію вітаємо, а що стосується ухвалення конкретного рішення - цим питанням повинна займатися виконавча влада", - сказав Ю. ЛІПАТОВ.

Україна у січні-жовтні 2010 року скоротила експорт електроенергії на 0,7%, або 23,8 млн. кВт/год, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 3,166 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива і енергетики України.

Згідно з повідомленням, 71,9% від загального об`єму українського експорту електроенергії доводилося на постачання у напрямку Білорусі.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії в Угорщину скоротився у 2,5 разу - до 401,6 млн. кВт/год, у Словаччину - у 3,7 разу, до 326,8 млн. кВт/год., у Румунію - збільшився у 1,9 разу, до 61,6 млн. кВт/год.

Сальдовані перетікання в Молдову за підсумками 10 місяців виросли у 3,6 разу - до 19,9 млн. кВт/ч.

ДПВД "Укрінтеренерго" у січні-жовтні поставило в Білорусь 2,276 млрд. кВт/год електроенергії, тоді як за аналогічний період 2009 року постачання в цю країну склали 792,9 млн. кВт/год.

У серпні-жовтні в Російську Федерацію з української енергосистеми експортовано 79,6 млн. кВт/год електроенергії.

Польща у січні-жовтні не імпортувала українську електроенергію.

У жовтні на експорт передано всього 420,5 млн. кВт/год електроенергії, що на 15,2% менше, ніж у жовтні 2009 року.

Дефіцит Пенсійного фонду України на сьогоднішній день становить 60 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з журналістами центральних телеканалів і інформаційних агентств.

«Дефіцит Пенсійного фонду, я маю на увазі трансферти, які бюджет повинен направляти до Пенсійного фонду, щоб забезпечити виплату пенсій, досяг величезної за нашими масштабами цифри в 60 мільярдів гривень», – сказав він.

За словами М.АЗАРОВА, «якщо додати сюди суму трансфертів, які отримує Пенсійний фонд за рахунок власних надходжень, і якщо так справа піде далі, то Пенсійний фонд скоро зрівняється з державним бюджетом».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, розмір дотацій Пенсійного фонду в 2010 році становитиме 26 млрд. грн., а вже наступного року може зрости до 37 млрд. грн.

За словами віце-прем`єра, для того, щоб скоротити дефіцит Пенсійного фонду України, уряд планує до 2012 року запустити другий і третій рівні пенсійного забезпечення.

Текст нової редакції Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) після першого перегляду планується підготувати до 30 листопада цього року.

Про це УНІАН повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, відповідаючи на запитання, чи передбачено в новій редакції документа зняття заборони на стягнення пені й штрафів за невчасну оплату житлово-комунальних послуг.

«Зараз ми узгоджуємо (з МВФ – УНІАН) технічні умови щодо Меморандуму. Ще нічого не прийнято Кабінетом Міністрів. 30 листопада вже з`явиться конкретика – що з пенсійною темою, що з тарифами й так далі», – сказав С.ТІГІПКО.

(УНІАН)