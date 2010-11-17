Курс НБУ на 18.11.10

Офіційний курс НБУ на 18.11.10100 USD - 793.7700 (17 листопада - 793.5700)100 EUR - 1070.0813 (17 листопада - 1080.2075)10 RUR - 2.5321 (17 листопада - 2.5553)Облікові курси банківських металів на 18.11.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-106087.36 (17 листопада-108183.43)961 XAG 10 Срібло-2000.30 (17 листопада-2022.02)962XPT10Платина-130138.59(17 листопада-132526.19)964XPD10Паладій-50721.90 (17 листопада-53407.26)

Офіційний курс НБУ на 18.11.10 100 USD - 793.7700 (17 листопада - 793.5700) 100 EUR - 1070.0813 (17 листопада - 1080.2075) 10 RUR - 2.5321 (17 листопада - 2.5553) Облікові курси банківських металів на 18.11.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-106087.36 (17 листопада-108183.43) 961 XAG 10 Срібло-2000.30 (17 листопада-2022.02) 962XPT10Платина-130138.59(17 листопада-132526.19) 964XPD10Паладій-50721.90 (17 листопада-53407.26)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter