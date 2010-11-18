Анонс на 18 листопада

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.

* У Держкомпідприємництва відбудеться засідання Українсько-Білоруської робочої групи з розвитку малого підприємництва. Учасники: Світлана Свищева, заступник голови Держкомпідприємництва; Олександр Калиновський, начальник управління підприємництва, заст.голови комітету економіки міськвиконкому м.Мінськ; Тетяна Лапуцька, начальник відділу прогнозу і планування департаменту підприємництва Міністерства Республіки Білорусь; В`ячеслав Баханович, експерт з економіки Проекту міжнародної технічної допомоги Програми розвитку ООН «Територіально-орієнтований розвиток регіонів, що постраждали в результаті аварії на ЧАЕС».

* Круглий стіл на тему: "Закон про державні закупівлі та контрольних функціях парламенту". Організатор: Програма сприяння Парламенту спільно з Проектом «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність»

* Розпочне роботу дводенна V Міжнародна науково-практична конференція з культури безпеки на АЕС. Представники НАЕК «Енергоатом», Мінпаливенерго України, Держкомітету ядерного регулювання, РНБОУ, концерну «Росенергоатом», Російського наукового центру «Курчатовський інститут», компанії «Iberdrola», науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій обміняються досвідом підвищення рівня безпеки та впровадження культури безпеки при експлуатації атомних електростанцій.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Автопробіг на підтримку ЄВРО-2012: Донецьк - Варшава - Київ за 7 днів». 10 українських автомобілістів проїдуть за маршрутом Донецьк - Варшава - Київ за 7 днів. Таким чином, організатори акції хочуть привернути увагу до України та Польщі, сприяти популяризації країн, що приймають чемпіонат, а також налагодити безпосереднє спілкування між українцями та поляками. Учасники: голова оргкомітету автопробігу «ЄВРО-2012-буде!» Денис Панченко, президент представництва «Міжнародної ліги захисту людської гідності та безпеки» в Україні Олександр Амельчаков, автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир Янченко, голова «Національної Польської Ліги захисту людської гідності й безпеки », кандидат у мери міста Варшава (Польща) Петро Скульський (вул. Хрещатик, 4 конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (063) 748-73-77.

* Круглий стіл на тему: «Розслідування ДТП в Україні. Система підготовки водіїв». Учасники: заст.міністра транспорту та зв`язку України Олексій Баранов, представники Департаменту безпеки у сфері Мінтрансзв`язку Державтотрансадміністрації, Головавтотрансінспекції, Укрзалізниці, Департаменту ДАІ МВС, МОЗ, страхового бізнесу, автошкіл, громадських об`єднань перевізників та автомобілістів. Буде запропонована концепція створення органу технічного розслідування ДТП в Україні. Учасники дискусії обговорять основні обставини та причини ДТП, зокрема, на залізничних переїздах, і на їх основі сформулюють рекомендації щодо попередження аналогічних аварій. Також будуть розглядатися питання удосконалення вітчизняної системи навчання водіїв, програм навчання, вимог до інструкторів і навчальних майданчиків.

* В Антимонопольному комітеті України відбудеться засідання, присвячене забезпеченню торговими мережами зниження роздрібних цін на м`ясо птиці та молочні продукти. Планується участь представників 10 найбільших торгових мереж, що працюють на загальнодержавному ринку.

* Відбудуться обласні урочистості з нагоди святкування Дня працівників сільського господарства. В урочистостях візьмуть участь: голова КОДА А. Присяжнюк, міністр палива та енергетики України, голова обласної організації Партії Регіонів Ю. Бойко, міністр аграрної політики України М. Присяжнюк, голова КМДА А. Попов, голова Київської обласної ради О. Качний. У програмі: нагородження кращих представників сільського господарства Київської області відзнаками Мінагрополітики України, презентація книги "Зірки першої величини. Агропромисловий комплекс України". Губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк вручить перші екземпляри книги Героям України.

* Засідання опозиційного уряду.

* Відбудеться брифінг директора Департаменту екологічної безпеки Мінприроди Олександра Соколова на тему: «Мінприроди початок вивезення непридатних до використання пестицидів з 9 регіонів України».

* Прес-конференція на тему: "Вимоги до збільшення капіталу банків: цілі, способи, ресурси". Учасники: Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін.

* Прес-брифінг Володимира Семиноженка та розширене засідання Колегії Держкомітету України з питань науки, інновацій та інформатизації. Питання: Створення Державної інноваційної компанії, її цілі і завдання; Створення в регіонах на базі центрів науково-технічної та економічної інформації Центрів науки, інновацій та інформатизації, їх цілі та завдання; Затвердження Порядку конкурсного відбору інноваційних проектів для державної підтримки їх реалізації та спільного виконання в рамках міжнародних програм інноваційного співробітництва; Схвалення проектів Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій». Запрошені також: В. Чеботарьов, заст.голови Держкомінформнауки; представники Комітету ВРУ з питань науки і освіти, Мінекономіки, Секретаріату КМУ, Мінфіну, Мінпромполітики, Мінтрансзв`язку; ТППУ; ДПАУ; АМКУ, Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Мінагрополітики, МОЗ, Мінпаливенерго та ін.

* Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Питання: Про стан виконання Рішень Комісії з повернення у державну власність майна ДП «Нікопольський трубний завод». Про проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань приватизації та земельних відносин», реєстр. № 7328, внесений Кабінетом Міністрів від 03.11.2010 р.

* Круглий стіл на тему: "Держава і регіони: від патерналізму до партнерства". Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Питання: Державна регіональна політика: що заважає побудові партнерських відносин з регіонами? Європейські інструменти регіонального розвитку та можливість їх використання в Україні; Пошук інноваційних механізмів стимулювання розвитку регіонів. Запрошені: Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень; Володимир Рибак, народний депутат України; Анатолій Матвієнко, народний депутат України; Віктор Тихонов, віце-прем`єр-міністр України з питань регіональної політики; Павло Козирєв, міський голова м. Українка, Київська обл. та ін.

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