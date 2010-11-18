Януковича хочуть відділити від Партії регіонів - експерт

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ переконаний, що зараз відбувається процес відмежування іміджу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА від іміджу Партії регіонів.

Про він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ зауважив: «Ми зараз живемо за Конституцією 96-го року. За нею Партія регіонів реально не потрібна. Потрібні конкретні виконавці, які не обов’язково повинні бути партійцями. Адміністрація Президента, логічно думаючи про стратегію і про майбутнє, хоче розділити ЯНУКОВИЧА і Партію регіонів. Весь тягар відповідальності, все найгірше на себе має взяти Партія регіонів, а ЯНУКОВИЧ повинен залишатися у позитиві, людиною, яка вирішує проблеми».