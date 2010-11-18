У ГУАМ підбили підсумки співпраці у сфері розвитку торгівлі

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ підбили підсумки і визначили подальші напрями співпраці у сфері розвитку торгівлі.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, в середу в Києві під головуванням української сторони завершилося 13-е засідання Керівного комітету Проекту ГУАМ зі сприяння торгівлі і транспортуванню.

Учасники засідання заслухали інформацію про виконання попередніх рішень ГУАМ у цій сфері, оцінили процес реалізації Проекту зі сприяння торгівлі і транспортуванню в державах - учасницях ГУАМ, зокрема, проведення другої фази спільної прикордонної операції «ТИРА» на українсько-молдовській ділянці державного кордону.

На порядку денному також стояли питання можливих спільних проектів на двосторонньому або багатосторонньому рівнях між митними адміністраціями держав - членів ГУАМ у сфері «Електронної митниці». Крім того, були розглянуті можливості Регіонального навчального центру Світової митної організації в Україні.

Учасники засідання ухвалили рішення активізувати співпрацю митних відомств на базі існуючих регіональних навчальних центрів Світової митної організації в державах ГУАМ і сприяти реалізації спільного туристичного продукту ГУАМ – Японія.

Також були ухвалені рішення з деяких інших актуальних аспектів співпраці у митній і прикордонній сферах.

Наступне засідання Керівного комітету Проекту ГУАМ зі сприяння торгівлі і транспортуванню відбудеться в Азербайджані в першому півріччі 2011 року.